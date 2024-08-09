"Это не авантюра". Атака ВСУ на Курскую область - часть продуманного плана

О возможном нападении на российский регион СМИ предупреждали еще в июне

09 августа 2024, 11:40, ИА Амител

Военнослужащий в лесу / Фото: unsplash.com

Продолжающиеся бои в Курской области свидетельствуют, что на территории России развернулись полноценные боевые действия. Поступающая из региона информация, несмотря на свою противоречивость, свидетельствует, что ВСУ действует по заранее подготовленному плану в рамках долгосрочной стратегии. В чем суть этой стратегии, насколько она способствует эскалации конфликта и как отражают нападение российские военные, разбирался amic.ru.

В ход пошли ФАБы

Накануне, 8 августа, врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала заверил, что продвижение украинских военных остановлено.

"С утра активно работают наши ВКС, наши Вооруженные силы. Противник не продвинулся ни на метр, наоборот - отступает", - сообщил чиновник.

О серьезности намерений российских военных говорит начало использования российской авиацией бомб ФАБ-500, о чем сообщила пресс-служба минобороны РФ. Согласно официальной информации, "экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России выполнили удары авиационными средствами поражения по военной технике подразделений ВСУ".

Перебрасываются в полыхнувший регион и подразделения "ЧВК "Вагнер", о чем рассказал телеграмм-канал Shot. По его информации, "вагнеровцы" уже вступили в бой под Суджой. Также в боях участвуют батальоны добровольческого корпуса минобороны РФ.

Российские власти уже предприняли ряд мер по эвакуации мирных жителей. Вице-премьер Денис Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам развернуть пункты временного размещения, сообщается на сайте правительства РФ. Он также дал распоряжение региональным властям совместно с минфином России проконтролировать выплату материальной помощи находящимся в пунктах временного размещения.

В бой идут "африканцы"?

Как сообщает телеграмм-канал "Рыбарь", вечером 8 августа российская группировка войск приступила к зачистке зоны прорыва и ликвидации последствий.

"Задача эта возложена, в первую очередь, на подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. Помимо этого, уже появились сообщения о переброске подразделений "Африканского корпуса" (вероятнее всего, речь идёт об отрядах из Краснодарского края). Основные усилия по-прежнему были сосредоточены в Кореневском и Суджанском районах", - сообщает канал.

По информации "Рыбаря", украинские формирования сохраняют устойчивый контроль над Гончаровкой и западной Суджей. В сети уже появились кадры мародёрства домов и вывоза награбленного.

В свою очередь телеграмм-канал "Старше Эдды" замечает, что "точной информации о происходящем на Курском фронте ни у кого из пишущих нет":

"Жестокие бои и прорывы хохла (если судить по личному опыту) происходят так: по пустым трассам выскакивает манёвренная бронегруппа, доезжает до населенника, её видят и сообщают, что н/п под противником, это и есть та самая знаменитая слонячка. Сама бронегруппа может уехать обратно через пару минут, но слухи и стрелочки на картах начинают угрожающие расти".

Бои подаче газа не помеха

Тем временем, германское издание Bild отметило, что наступление ВСУ на Курскую область не является переломным моментом в военном конфликте.

"В последнее время украинцы испытывали серьезные проблемы при обороне фронта. На нескольких участках россияне добиваются медленных, но стабильных успехов", - отмечают обозреватели издания Юлиан репке и Филипп Пятов.

В свою очередь Михаил Подоляк, советник главы офиса Зеленского, заявил 8 августа. Что атака ВСУ на Брянскую область якобы окажет положительное воздействие на потенциальный переговорный процесс и укрепит позиции Киева. По его мнению любые компромиссы Москва воспринимает как слабость.

Телеграмм-канал "Геоэнергетика. инфо" замечает, что контроль со стороны ВСУ территории, где расположена газоизмерительная (ГИС) станция Суджа, единственная точка входа газопровода на Украину, не мешает транзиту голубого топлива, которое сегодня подается в объеме 37,3 млн кубометров.

"Несмотря на нападение на Курскую область, российский газ исправно идет в ЕС через газотранспортную систему Украины, объем транзита лишь снизился на 12%, а цены на голубое топливо в ЕС выросли до самого высокого уровня в текущем году", - сообщает канал.

При этом ЕС заявил, что не против действий украинских сил в Курской области. "Это часть "права на самооборону", несмотря на гибель мирных жителей, заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

План ВСУ разрабатывался в натовских штабах

Бывший общевойсковой офицер, военный эксперт Александр Шарковский убежден, что действия ВСУ не являются авантюрой.

"Они тщательно подготовили эту операцию. Об этом свидетельствует количество задействованных сил – по имеющейся информации, участвуют шесть полноценных бригад, подразделение разведки, подразделения Сил специальных операций (ССО), артиллерийская бригада, два подразделения БПЛА. Это как минимум. На приграничный участок скапливались силы на протяжении последнего месяца. Кроме того, там появилась техника с новым тактическим знаком треугольник, что означает создание нового войскового объединения либо армейского, либо фронтового уровня", - рассказал он amic.ru.

Шарковский рассказал, что еще 21 июня с.г. опубликовал в издании "Аргументы недели" материал, где на основе анализа публикаций западной прессы, сделал вывод, что американский генералитет разработал для ВСУ многоступенчатый план, цель которого – если не нанести поражение, то хотя бы создать серьезные трудности для ВС РФ на украинском театре военных действий.

"На первом этапе возможны попытки ВСУ провести несколько крупномасштабных действий из районов сосредоточения в Сумской области, направленных на охват правого фланга российского оперативного войскового объединения (ОВО) "Север". При удачном стечении обстоятельств это позволит ВСУ выйти на оперативный простор и развить наступление вглубь Курской области с поворотом на юг и заходом крупными силами в тыл российских войск", - говорилось в июньском материале.

На прицеле Крым?

Здесь стоит напомнить недавний подход украинских войск к белорусской границе и после этого неожиданный для многих их отвод. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда "можно договориться". По словам Александра Шарковского, большая их часть была направлена в район Харькова и Сумской области, с территории которой и была произведена атака на Курскую область. Помимо этого, часть бригад в настоящее перебрасывают из-под Киева в район Черниговской области. Это может означать, что командование ВСУ готовится атаковать из этого региона Брянскую область.

Собеседник пояснил, что данная стратегия, подготовленная НАТОвскими военачальниками, может предусматривать наступление на северном направлении, после чего не исключен удар на юге с попыткой захода в Крым. На южном направлении сейчас тоже накапливаются силы, в частности, в той части Запорожской области, что контролируется Киевом.

"В какой-то степени ВСУ используют стратегию, которую использовали в 2022-м, когда растаскивали наши силы по опорным пунктам. С той разницей, что тогда, скажем, в районе Изюма опорные пункты ВС РФ находились далеко друг от друга, то здесь наши боевые порядки достаточно плотные. И украинские военные сгруппировались и на уязвимом участке осуществили прорыв. Перед этим, конечно, поработали диверсионно-разведывательные группы", - рассказывает эксперт.

По его словам, обстановка в Курской области очень сложная:

"Противник формирует новые эшелоны. Подтягивает много свежих сил, технику, артиллерию и может попробовать организовать поддержку с воздуха. Их задача – зайти как можно глубже на территорию России. Возможно, они планируют зайти в Курчатов или даже Курск".

Впрочем, Александр Шарковский скептически оценивает возможности ВСУ реализовать свой замысел:

"Наверняка они не смогут воплотить свои планы в реальность. Сейчас они уже потеряли динамику, утратили наступательный порыв, встали в 12-15 километрах от границы. Однако это расстояние, надо признать, они преодолели довольно быстро. Причем динамика обеспечивалась тем, что людей они не жалеют".

Конечно, у наблюдателей в связи с новой курской битвой возникает ряд вопросов. Скажем, почему в свое время не был создан боевой резерв на приграничных территориях, который должен реагировать на подобные ситуации? Почему не отреагировали спутниковая и иная разведка на концентрацию живой силы и техники в Сумской области? Почему не была создана сплошная линия обороны вплоть до границы с Белоруссией? Почему на приграничных участках не появились окопы, фортификационные сооружения, инженерные заграждения?

Конечно, данная атака ВСУ будет остановлена и купирована. Но каких сил, какой крови это будет стоить, пока сказать трудно.