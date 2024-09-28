В Кузбассе 13-летняя школьница забеременела от своего деда-уголовника
Следователи возбудили уголовное дело
28 сентября 2024, 09:40, ИА Амител
Девочка плачет / Фото: unsplash.com
В Кемеровской области правоохранители взяли под стражу 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней внучки.
Как пишет "Сибдепо" со ссылкой на соцсети, девочка с признаками ментального расстройства находится на восьмом месяце беременности.
Врачам она рассказала, что весной гостила у дедушки с бабушкой. И ночью дедушка лег к ней и "что-то делал".
Прежде мужчину судили за изнасилование, хулиганство и кражу.
В Следкоме Кузбасса изданию сообщили, что возбудили уголовное дело и проводят проверку. Подозреваемого заключили в СИЗО.
09:43:39 28-09-2024
От осинки не родятся апельсинки
15:58:50 28-09-2024
Гость (09:43:39 28-09-2024) От осинки не родятся апельсинки ... Видать вам не повезло осинка.
10:10:15 28-09-2024
Фонарный столб
09:29:19 29-09-2024
Бдыщ (10:10:15 28-09-2024) Фонарный столб... дед, поле, веревка, два коня, север-юг