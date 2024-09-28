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В Кузбассе 13-летняя школьница забеременела от своего деда-уголовника

Следователи возбудили уголовное дело

28 сентября 2024, 09:40, ИА Амител

Девочка плачет / Фото: unsplash.com
Девочка плачет / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области правоохранители взяли под стражу 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней внучки.

Как пишет "Сибдепо" со ссылкой на соцсети, девочка с признаками ментального расстройства находится на восьмом месяце беременности.

Врачам она рассказала, что весной гостила у дедушки с бабушкой. И ночью дедушка лег к ней и "что-то делал".

Прежде мужчину судили за изнасилование, хулиганство и кражу.

В Следкоме Кузбасса изданию сообщили, что возбудили уголовное дело и проводят проверку. Подозреваемого заключили в СИЗО.

Происшествия Кемеровская область

Комментарии 4

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Гость

09:43:39 28-09-2024

От осинки не родятся апельсинки

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Гость

15:58:50 28-09-2024

Гость (09:43:39 28-09-2024) От осинки не родятся апельсинки ... Видать вам не повезло осинка.

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Бдыщ

10:10:15 28-09-2024

Фонарный столб

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Гость

09:29:19 29-09-2024

Бдыщ (10:10:15 28-09-2024) Фонарный столб... дед, поле, веревка, два коня, север-юг

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