В Кузбассе 13-летняя школьница забеременела от своего деда-уголовника

Следователи возбудили уголовное дело

28 сентября 2024, 09:40, ИА Амител

Девочка плачет / Фото: unsplash.com

В Кемеровской области правоохранители взяли под стражу 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летней внучки.

Как пишет "Сибдепо" со ссылкой на соцсети, девочка с признаками ментального расстройства находится на восьмом месяце беременности.

Врачам она рассказала, что весной гостила у дедушки с бабушкой. И ночью дедушка лег к ней и "что-то делал".

Прежде мужчину судили за изнасилование, хулиганство и кражу.

В Следкоме Кузбасса изданию сообщили, что возбудили уголовное дело и проводят проверку. Подозреваемого заключили в СИЗО.