В Кузбассе 9-летний мальчик залез на трансформаторную подстанцию и чуть не сгорел
Следователи возбудили уголовное дело
03 июня 2024, 13:36, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Кузбассе девятилетний мальчик получил серьезные травмы после того, как залез на трансформаторную подстанцию, сообщили в СК региона.
Инцидент случился 1 июня на территории рынка в пгт Тисуль.
"Мальчик забрался на трансформаторную подстанцию, вследствие чего получил удар электрическим током, повлекший возгорание надетой на него одежды", – рассказали в ведомстве.
Сотрудник Росгвардии успел потушить одежду, а прибывшие медики госпитализировали ребенка с обширными ожогами.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Ведется расследование.
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