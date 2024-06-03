В Кузбассе 9-летний мальчик залез на трансформаторную подстанцию и чуть не сгорел

Следователи возбудили уголовное дело

03 июня 2024, 13:36, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Кузбассе девятилетний мальчик получил серьезные травмы после того, как залез на трансформаторную подстанцию, сообщили в СК региона.

Инцидент случился 1 июня на территории рынка в пгт Тисуль.

"Мальчик забрался на трансформаторную подстанцию, вследствие чего получил удар электрическим током, повлекший возгорание надетой на него одежды", – рассказали в ведомстве.

Сотрудник Росгвардии успел потушить одежду, а прибывшие медики госпитализировали ребенка с обширными ожогами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Ведется расследование.