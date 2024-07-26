В Кузбассе двое взрослых и ребенок погибли при столкновении минивэна и грузовика

Еще трое детей получили травмы

26 июля 2024, 12:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Кузбасса

Трое человек погибли и трое пострадали в ДТП с участием минивэна в Кузбассе, сообщили в МВД региона.

Авария случилась утром 26 июля около 04:40 на 149-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк в Прокопьевском округе.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Noah, перевозивший шестерых пассажиров, не выдержал дистанцию до движущегося впереди грузовика Shacman.

В результате машины столкнулись. Погиб 25-летний водитель и два пассажира – 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Также пострадали дети из минивэна в возрасте 6, 9 и 15 лет. Их жизни вне опасности.

Полиция проводит проверку.