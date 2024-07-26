В Кузбассе двое взрослых и ребенок погибли при столкновении минивэна и грузовика
Еще трое детей получили травмы
26 июля 2024, 12:10, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Кузбасса
Трое человек погибли и трое пострадали в ДТП с участием минивэна в Кузбассе, сообщили в МВД региона.
Авария случилась утром 26 июля около 04:40 на 149-м километре трассы Кемерово – Новокузнецк в Прокопьевском округе.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель Toyota Noah, перевозивший шестерых пассажиров, не выдержал дистанцию до движущегося впереди грузовика Shacman.
В результате машины столкнулись. Погиб 25-летний водитель и два пассажира – 37-летняя женщина и 13-летняя девочка. Также пострадали дети из минивэна в возрасте 6, 9 и 15 лет. Их жизни вне опасности.
Полиция проводит проверку.
12:25:09 26-07-2024
заснул бедолага. очень жаль.
12:28:05 26-07-2024
Уснул что-ли? Там же 4-полосная дорога...
14:11:29 26-07-2024
Ну зачем ездить ночью, когда полная машина детей??? Ведь ночь, раннее утро самое рисковое время суток для езды, и видимость не та, и организм со сном борется...
17:40:34 26-07-2024
Не удивлён.В Романовском районе,когда начинается отдых на Гуселетовских озёрах, страшно на дорогу выезжать ! Такой беспредел на дорогах устраивают эти ,, водилы,, с Кузбасса ! В любое время суток. Кажется, что они и ПДД не изучали, и не читали. Одно у них правило- Разойдись !!! Я еду !!!