Водитель погиб при лобовом ДТП в Алтайском крае

Авария случилась в Мамонтовском районе

26 июля 2024, 09:45, ИА Амител

ДТП в Мамонтовском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с "Приорой" в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 25 июля на трассе К-73 между поселками Комсомольский и Первомайский. Водитель "Приоры" 1992 года рождения во время движения выскочил на встречку и столкнулся с ВАЗом лоб в лоб.