Водитель погиб при лобовом ДТП в Алтайском крае
Авария случилась в Мамонтовском районе
26 июля 2024, 09:45, ИА Амител
ДТП в Мамонтовском районе / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель ВАЗа погиб при столкновении с "Приорой" в Мамонтовском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 25 июля на трассе К-73 между поселками Комсомольский и Первомайский. Водитель "Приоры" 1992 года рождения во время движения выскочил на встречку и столкнулся с ВАЗом лоб в лоб.
"Водитель ВАЗ-2112 1979 года рождения скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля "Лада Приора" был доставлен в Мамонтовскую ЦРБ", – рассказали в ГАИ.
10:56:50 26-07-2024
выскочил на встречку --- молодой, туда не поехал, а вот как случилось
11:57:40 26-07-2024
Там, в принципе,дороги нет!!! Лет 10 назад проезжал- сплошные ямы и кочки. Скорость 40-50 км в час. Не думаю,что её отремонтировали,поэтому как на такой скорости "выскочить" и в смерть???!!!
12:14:08 26-07-2024
Гость (11:57:40 26-07-2024) Там, в принципе,дороги нет!!! Лет 10 назад проезжал- сплошны... Видимо, всё-таки отремонтировали. По программе единой россии безопасные и качественные дороги...