В Кузбассе на трассе столкнулись 19 автомобилей
Пострадал один человек
08 ноября 2024, 18:10, ИА Амител
ДТП в Кузбассе / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Кемеровской области на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись 19 транспортных средств, сообщили в прокуратуре региона.
ДТП случилось 8 ноября на 198-м километре автодороги.
Участниками столкновения стали 15 грузовиков, три легковушки и один рейсовый автобус. Все машины ехали по маршруту Кемерово – Новосибирск. По данным ГАИ, есть один пострадавший.
Участок трассы перекрыт, организован объезд. На месте работают компетентные службы и спецтехника.
Прокуратура тем временем проводит проверку.
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