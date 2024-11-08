В Кузбассе на трассе столкнулись 19 автомобилей

Пострадал один человек

08 ноября 2024, 18:10, ИА Амител

ДТП в Кузбассе / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Кемеровской области на трассе Р-255 "Сибирь" столкнулись 19 транспортных средств, сообщили в прокуратуре региона.

ДТП случилось 8 ноября на 198-м километре автодороги.

Участниками столкновения стали 15 грузовиков, три легковушки и один рейсовый автобус. Все машины ехали по маршруту Кемерово – Новосибирск. По данным ГАИ, есть один пострадавший.

Участок трассы перекрыт, организован объезд. На месте работают компетентные службы и спецтехника.

Прокуратура тем временем проводит проверку.