"Яндекс" переселил в сибирский город всех жителей Земли и еще кого-то
В администрации Междуреченска посмеялись над неожиданным ростом населения города до 9,6 млрд человек
20 июля 2023, 11:28, ИА Амител
Кузбасский город Междуреченск возглавил список самых населенных городов России в поисковой системе "Яндекс", сообщает "Сибдепо".
По запросу "города-миллионники России" поисковая система выдает результат, согласно которому в Междуреченске проживает 9,6 млрд человек. Это, кстати, на 1,6 млрд больше, чем население всей планеты, – в ноябре 2022 года сообщили, что население Земли превысило 8 млрд.
"В пресс-службе администрации Междуреченска сообщили, что мэрия с юмором отнеслась к этой новости", – отмечает издание.
По официальным данным на 2023 год, численность населения Междуреченска – 96 559 человек.
09:48:14 21-07-2023
Выполнили и перевыполнили программу по рождаемости. Молодцы, междуреченцы!