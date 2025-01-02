В Кузбассе спасли собаку, которая застряла между гаражами

Животное не пострадало

02 января 2025, 07:30, ИА Амител

Застрявшая собака / Фото: vk.com/uznt42nk

В Новокузнецке Кемеровской области спасатели вызволили из ловушки собаку, застрявшую между двумя гаражами.

Как сообщили в Управлении по защите населения и территории города, сигнал о попавшем в западню четвероногом поступил 1 января.

Прибывшие спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента осторожно освободили животное.

"Собака не пострадала и, казалось, даже поблагодарила спасателей своим радостным взглядом, прежде чем была выпущена на волю", – подчеркнули в ведомстве.

В Уфе спасателям 1 января также пришлось доставать застрявшего кота. Он пробрался в автомат с мягкими игрушками и не мог вылезти.