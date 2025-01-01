В Уфе котик застрял в автомате с игрушками, его пытались вытащить "клешней". Видео

Отмечается, что хвостатого в автомат засунули двое пьяных мужиков

01 января 2025, 21:00, ИА Амител

В Уфе спасателям пришлось 1 января доставать кота из автомата с мягкими игрушками, сообщает Shot.

"Ну ты дурак", – приговаривали местные жители, пытаясь "клешней" ухватить кота и вытащить.

Впрочем, как выяснилось позже, котейка не сам залез в автомат, туда его засунули двое пьяных мужиков, которые бурно отмечали Новый год.