В Кузбассе три человека погибли в страшном ДТП

Еще двое получили травмы

07 декабря 2024, 17:31, ИА Амител

ДТП в Кузбассе / Фото: vk.com/gumvd42

В Белове Кемеровской области три человека погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей, сообщили в полиции Кузбасса.

ДТП случилось 7 декабря в 09:30 на 38 км трассы Ленинск-Кузнецкий – Киселевск. Водитель ВАЗ-2115 при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Kia Cerato.

"Погибли водители обоих транспортных средств, а также пассажир ВАЗ-2115. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры отечественного авто и иномарки", – рассказали в МВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.