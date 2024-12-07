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В Кузбассе три человека погибли в страшном ДТП

Еще двое получили травмы

07 декабря 2024, 17:31, ИА Амител

ДТП в Кузбассе / Фото: vk.com/gumvd42
ДТП в Кузбассе / Фото: vk.com/gumvd42

В Белове Кемеровской области три человека погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей, сообщили в полиции Кузбасса.

ДТП случилось 7 декабря в 09:30 на 38 км трассы Ленинск-Кузнецкий – Киселевск. Водитель ВАЗ-2115 при обгоне выехал на встречку и столкнулся с Kia Cerato.

"Погибли водители обоих транспортных средств, а также пассажир ВАЗ-2115. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры отечественного авто и иномарки", – рассказали в МВД.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП Происшествия Кемеровская область

Комментарии 2

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Гость

18:55:30 07-12-2024

Конечно это больше горе. Но с духовной точки зрения это неизбежно рано или поздно. А вот для инженерии бесплатный тест драйв. Не зря же Мерседес Евдокимова немцы забрали изучать.

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Гость

05:00:16 08-12-2024

Гость (18:55:30 07-12-2024) Конечно это больше горе. Но с духовной точки зрения это неиз... А газовый котёл Назарчука не забрали, для опытов ?

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