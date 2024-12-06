Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет

06 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Утром 6 декабря в Павловском районе произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Известно, что авария случилась на 9-м километре автодороги А-321 Барнаул – Кулунда – граница с Республикой Казахстан.

На месте происшествия очевидцы заметили сотрудников полиции и МЧС.