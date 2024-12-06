НОВОСТИПроисшествия

Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет

06 декабря 2024, 11:25, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Утром 6 декабря в Павловском районе произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Известно, что авария случилась на 9-м километре автодороги А-321 Барнаул – Кулунда – граница с Республикой Казахстан.

На месте происшествия очевидцы заметили сотрудников полиции и МЧС.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, регулируют движение на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

Avatar Picture
Сергей

12:08:40 06-12-2024

Кто-то низко летел?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров