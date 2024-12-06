Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Алтайском крае
По предварительной информации, пострадавших в аварии нет
06 декабря 2024, 11:25, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Утром 6 декабря в Павловском районе произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.
Известно, что авария случилась на 9-м километре автодороги А-321 Барнаул – Кулунда – граница с Республикой Казахстан.
На месте происшествия очевидцы заметили сотрудников полиции и МЧС.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, регулируют движение на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.
12:08:40 06-12-2024
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