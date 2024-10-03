В кванториуме Алтайского педуниверситета открыли лабораторию беспилотников

Новое оборудование расширит технические возможности вуза и улучшит учебный процесс

03 октября 2024, 16:25, ИА Амител

Открытие новых лабораторий / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Алтайском педуниверситете появились лаборатории по созданию беспилотных летательных аппаратов и прототипов. Их создали при содействии Минпросвещения РФ в рамках программы по развитию материально-технической базы вузов.

"Открытие лабораторий – это расширение наших технических и технологических возможностей. Оно будет использовано в рамках организации всего образовательного процесса. Это и учебная деятельность, и внеурочная работа: воспитательная, спортивная, творческая – и, конечно же, проведение научных исследований, как студентами, так и преподавателями", – рассказала ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.

На церемонии открытия презентовали новые учебные пространства. Преподаватели и студенты увидели современное оборудование и узнали о возможностях для проведения фиджитал-спортивных событий. Кроме того, прошел практический семинар по управлению дронами.

Открытие новых лабораторий / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Ректор университета, говоря о значимости новых лабораторий, отметила, что в этом учебном году в школах появился новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины".

Вскоре вуз проведет курсы повышения квалификации для учителей, которые преподают этот предмет. Значительная часть практических занятий на курсах пройдет именно на базе педагогического кванториума АлтГПУ, в том числе в новых лабораторных кабинетах.

Также Ирина Лазаренко подчеркнула, что в вузе есть разные виды беспилотных летательных аппаратов: от небольших, предназначенных для соревнований, до БПЛА самолетного типа. И новые лаборатории позволят познакомиться со всем этим оборудованием, изучить устройство, функции и возможности управления.