В квартире под Новосибирском в одиночестве живет енот
Соседи спасают брошенное в многоэтажке животное
06 ноября 2024, 18:00, ИА Амител
Жильцы многоквартирного дома в Искитиме спасают енота, живущего в одиночестве как минимум неделю. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Люди о таком соседстве не знали, пока не увидели из дверной щели лапки. Енот расковырял монтажную пену и начал просить еду.
Соседи думают, что в квартире никто не живет уже долгое время. Также, по их словам, запах оттуда идет ужасный. Сейчас енота подкармливает полдома. Через щель его кормят фруктами и овощами.
Правоохранительные органы, по словам жителей многоэтажки, на ситуацию никак не реагируют.
Родственника владельца квартиры нашли, однако разговор не задался.
"Нас уверили, что якобы там живут и кормят животное. Один из соседей приклеил к двери скотч, чтобы понять, кто-то выходит оттуда или нет. Так вот – нет! Дверь постоянно находится в закрытом состоянии. В щель удалось заглянуть, там в квартире бардак, какие-то вещи, мешки, кучи. Ну что не удивительно, если там енот живет один", – рассказали очевидцы.
Соседи переживают, что животное находится в опасности. Они планируют обращаться в прокуратуру, если ситуация не изменится.
К делу о спасении енота также подключилось региональное Минприроды.
21:22:09 06-11-2024
расковыряйте большую дырку ! Освободите енота!
23:49:38 06-11-2024
Не троньте енота!
Эту хату он сам себе построил!
11:21:07 07-11-2024
Гость (23:49:38 06-11-2024) Не троньте енота! Эту хату он сам себе построил!... Не, не построил, а купил. В ипотеку)))
12:39:09 07-11-2024
щас какаянить вертихвостка захомутает и оттяпает квартиру
16:04:56 07-11-2024
там может хозяин умер и труп разлагается. Положено дверь выламывать в таких случаях
16:14:56 07-11-2024
а может быть и хуже. Хозяин еще жив не может пошевелиться и покричать и лежит медленно помирает от голода пока вы тут сопли жуете все