НОВОСТИОбщество

В квартире под Новосибирском в одиночестве живет енот

Соседи спасают брошенное в многоэтажке животное

06 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru
Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru

Жильцы многоквартирного дома в Искитиме спасают енота, живущего в одиночестве как минимум неделю. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Люди о таком соседстве не знали, пока не увидели из дверной щели лапки. Енот расковырял монтажную пену и начал просить еду.

Соседи думают, что в квартире никто не живет уже долгое время. Также, по их словам, запах оттуда идет ужасный. Сейчас енота подкармливает полдома. Через щель его кормят фруктами и овощами.

Правоохранительные органы, по словам жителей многоэтажки, на ситуацию никак не реагируют.

Родственника владельца квартиры нашли, однако разговор не задался.

"Нас уверили, что якобы там живут и кормят животное. Один из соседей приклеил к двери скотч, чтобы понять, кто-то выходит оттуда или нет. Так вот – нет! Дверь постоянно находится в закрытом состоянии. В щель удалось заглянуть, там в квартире бардак, какие-то вещи, мешки, кучи. Ну что не удивительно, если там енот живет один", – рассказали очевидцы.

Соседи переживают, что животное находится в опасности. Они планируют обращаться в прокуратуру, если ситуация не изменится.

К делу о спасении енота также подключилось региональное Минприроды.

Новосибирская область природа животные

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

21:22:09 06-11-2024

расковыряйте большую дырку ! Освободите енота!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:49:38 06-11-2024

Не троньте енота!
Эту хату он сам себе построил!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:07 07-11-2024

Гость (23:49:38 06-11-2024) Не троньте енота! Эту хату он сам себе построил!... Не, не построил, а купил. В ипотеку)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:09 07-11-2024

щас какаянить вертихвостка захомутает и оттяпает квартиру

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:56 07-11-2024

там может хозяин умер и труп разлагается. Положено дверь выламывать в таких случаях

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:56 07-11-2024

а может быть и хуже. Хозяин еще жив не может пошевелиться и покричать и лежит медленно помирает от голода пока вы тут сопли жуете все

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров