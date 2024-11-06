В квартире под Новосибирском в одиночестве живет енот

Соседи спасают брошенное в многоэтажке животное

06 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Енот-полоскун в зоопарке / Фото: amic.ru

Жильцы многоквартирного дома в Искитиме спасают енота, живущего в одиночестве как минимум неделю. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Люди о таком соседстве не знали, пока не увидели из дверной щели лапки. Енот расковырял монтажную пену и начал просить еду.

Соседи думают, что в квартире никто не живет уже долгое время. Также, по их словам, запах оттуда идет ужасный. Сейчас енота подкармливает полдома. Через щель его кормят фруктами и овощами.

Правоохранительные органы, по словам жителей многоэтажки, на ситуацию никак не реагируют.

Родственника владельца квартиры нашли, однако разговор не задался.

"Нас уверили, что якобы там живут и кормят животное. Один из соседей приклеил к двери скотч, чтобы понять, кто-то выходит оттуда или нет. Так вот – нет! Дверь постоянно находится в закрытом состоянии. В щель удалось заглянуть, там в квартире бардак, какие-то вещи, мешки, кучи. Ну что не удивительно, если там енот живет один", – рассказали очевидцы.

Соседи переживают, что животное находится в опасности. Они планируют обращаться в прокуратуру, если ситуация не изменится.

К делу о спасении енота также подключилось региональное Минприроды.