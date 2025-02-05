В квартире российского актера обнаружили "пояс шахида"
Для задержания привлекли спецназ
05 февраля 2025, 19:45, ИА Амител
В Москве задержали актера Александра Обманова, известного по ролям в сериалах "ГДР", "Командир" и "The телки". Как сообщает Mash, в его съемной квартире обнаружили так называемый пояс шахида.
Опасные предметы, соединенные проводами, контроллерами и лампочками, заметил хозяин квартиры, когда проверял ее после отъезда Обманова. Испугавшись, он не стал трогать подозрительные вещи, а вызвал специалистов.
"Для задержания Обманова привлекли целый спецназ, так как на актера зарегистрирован травматический пистолет Grand Power", – пишет издание.
После штурма Александра Обманова вместе с "поясом" доставили на допрос. В настоящее время он не выходит на связь.
Предположительно, взрывчатка ненастоящая – возможно, реквизит со съемок сериала "Командир", где актер исполнил роль террориста.
20:31:47 05-02-2025
Самогонный аппарат за ядреную бомбу сканает...
06:21:48 06-02-2025
В настоящее время он не выходит на связь...
Замучили ?
11:33:06 06-02-2025
Реквизит, попугать на вечеринке.
11:57:46 06-02-2025
Опасные предметы, соединенные проводами, контроллерами и лампочками***
А нафига в поясе шахида контроллеры и лампочки? Чтоб красиво мигало, как ёлка на детском утреннике?
13:50:03 06-02-2025
Гость (11:57:46 06-02-2025) Опасные предметы, соединенные проводами, контроллерами и лам... Зато саперу удобнее.Если какой провод удачно кусачками щёлкнет,лампочка-то и погаснет.Значит больше бояться нечего,опасность миновала.
14:01:01 06-02-2025
Гость (13:50:03 06-02-2025) Зато саперу удобнее.Если какой провод удачно кусачками щёлкн... Тю... да там всего-то делов- красный провод перекусить. Я тыщу раз это видел, и везде он красный. Кстати, кто-нибудь, посоветуйте шахидам перейти с лампочек на светодиоды, они экономичнее...