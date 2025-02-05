В квартире российского актера обнаружили "пояс шахида"

Для задержания привлекли спецназ

05 февраля 2025, 19:45, ИА Амител

Александр Обманов / Фото: кадр из фильма "Стенограмма судьбы"

В Москве задержали актера Александра Обманова, известного по ролям в сериалах "ГДР", "Командир" и "The телки". Как сообщает Mash, в его съемной квартире обнаружили так называемый пояс шахида.

Опасные предметы, соединенные проводами, контроллерами и лампочками, заметил хозяин квартиры, когда проверял ее после отъезда Обманова. Испугавшись, он не стал трогать подозрительные вещи, а вызвал специалистов.

"Для задержания Обманова привлекли целый спецназ, так как на актера зарегистрирован травматический пистолет Grand Power", – пишет издание.

После штурма Александра Обманова вместе с "поясом" доставили на допрос. В настоящее время он не выходит на связь.

Предположительно, взрывчатка ненастоящая – возможно, реквизит со съемок сериала "Командир", где актер исполнил роль террориста.