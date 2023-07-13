В лесу в черте Барнаула нашли труп мужчины
Очевидец предполагает, что причиной смерти могла стать передозировка
13 июля 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В лесу напротив дома №41 по улице Сергея Ускова в Барнауле нашли труп мужчины. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.
По его словам, личность мужчины пока неизвестна, как и причина смерти. При этом он не исключает, что имеет место передозировка запрещенными веществами.
Информация о происшествии уточняется.
07:40:19 13-07-2023
На Ускова,41 есть лес???!!! Прям ЛЕС!!!??? Или детям асфальта 10 деревьев-лес?
08:18:48 13-07-2023
Судя по фото -прям лес, странно, надо сходить в этот лес, он совсем рядом!
11:15:59 13-07-2023
Пошёл за грибами и комары заели...! Не ходите девки в лес! Ванька на гору залез...
11:40:52 13-07-2023
В дубльгисе возле Ускова,41 действительно есть небольшое зеленое пятно неправильной формы
12:06:49 13-07-2023
Роща это называется.
13:38:51 13-07-2023
АМИК правдивый сайт, написано лес, значит лес и никаких рощ))))))))
15:10:18 13-07-2023
Это вернее ТО чтоосталось от некогда бывшего чапсти ленточного бора, но по факту это мини лесной уголок сосен прямо за Адмиралом и Матрешками.