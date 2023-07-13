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В лесу в черте Барнаула нашли труп мужчины

Очевидец предполагает, что причиной смерти могла стать передозировка

13 июля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В лесу напротив дома  №41 по улице Сергея Ускова в Барнауле нашли труп мужчины. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

По его словам, личность мужчины пока неизвестна, как и причина смерти. При этом он не исключает, что имеет место передозировка запрещенными веществами.

Информация о происшествии уточняется.

Комментарии 7

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Гость

07:40:19 13-07-2023

На Ускова,41 есть лес???!!! Прям ЛЕС!!!??? Или детям асфальта 10 деревьев-лес?

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Гость

08:18:48 13-07-2023

Судя по фото -прям лес, странно, надо сходить в этот лес, он совсем рядом!

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Гость

11:15:59 13-07-2023

Пошёл за грибами и комары заели...! Не ходите девки в лес! Ванька на гору залез...

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Гость

11:40:52 13-07-2023

В дубльгисе возле Ускова,41 действительно есть небольшое зеленое пятно неправильной формы

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Гость

12:06:49 13-07-2023

Роща это называется.

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Гость

13:38:51 13-07-2023

АМИК правдивый сайт, написано лес, значит лес и никаких рощ))))))))

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гость

15:10:18 13-07-2023

Это вернее ТО чтоосталось от некогда бывшего чапсти ленточного бора, но по факту это мини лесной уголок сосен прямо за Адмиралом и Матрешками.

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