В лесу в черте Барнаула нашли труп мужчины

Очевидец предполагает, что причиной смерти могла стать передозировка

13 июля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В лесу напротив дома №41 по улице Сергея Ускова в Барнауле нашли труп мужчины. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца.

По его словам, личность мужчины пока неизвестна, как и причина смерти. При этом он не исключает, что имеет место передозировка запрещенными веществами.

Информация о происшествии уточняется.