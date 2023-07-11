В Барнауле по Оби проплыл труп человека
Еще дальше по реке стоял земснаряд — очевидцы надеются, что там утопленника выловили
11 июля 2023, 19:58, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле по Оби проплыл труп человека. Как сообщает Barnaul22, страшную находку очевидцы сделали за Старым мостом.
Свидетели обратились в полицию и сообщили о теле человека в воде. Еще дальше по реке стоял земснаряд — очевидцы надеются, что там утопленника выловили.
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