Еще дальше по реке стоял земснаряд — очевидцы надеются, что там утопленника выловили

11 июля 2023, 19:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле по Оби проплыл труп человека. Как сообщает Barnaul22, страшную находку очевидцы сделали за Старым мостом.

Свидетели обратились в полицию и сообщили о теле человека в воде. Еще дальше по реке стоял земснаряд — очевидцы надеются, что там утопленника выловили.