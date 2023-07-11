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В Барнауле по Оби проплыл труп человека

Еще дальше по реке стоял земснаряд — очевидцы надеются, что там утопленника выловили

11 июля 2023, 19:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле по Оби проплыл труп человека. Как сообщает Barnaul22, страшную находку очевидцы сделали за Старым мостом.

Свидетели обратились в полицию и сообщили о теле человека в воде. Еще дальше по реке стоял земснаряд — очевидцы надеются, что там утопленника выловили.

Комментарии 1

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Гость

14:08:30 12-07-2023

Говорят, на утопленника хорошо идут раки и налим...

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