В летних оздоровительных лагерях Рубцовска стартовала первая смена
Сегодня в "Салюте" начался первый сезон — за 14 дней в нем оздоровятся более 200 школьников
28 июня 2023, 15:22, ИА Амител
В летних оздоровительных лагерях Рубцовска стартовала первая смена. Как сообщает "Рубцовск.info", сегодня в "Салюте" начался первый сезон – за 14 дней в нем оздоровятся более 200 школьников.
Опытным воспитателям будут помогать вожатые из студенческих педагогических отрядов Рубцовского педколледжа "Данко" и "Пазл". Для детей организовали различные мероприятия и программы.
Вместе с этим издание уточняет, что в лагере имени Титова смена начнется лишь 19 июля.
Отметим, что на сроки не повлиял и пожар в Егорьевском районе. В частности, первая смена в загородном лагере "Юность" не прерывалась.
15:29:44 28-06-2023
да. июнь на исходе пора первую смену начинать
16:15:33 28-06-2023
Не все лагеря Рубцовска являются оздоровительными. Более того, они являются градообразующими.