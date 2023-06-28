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В летних оздоровительных лагерях Рубцовска стартовала первая смена

Сегодня в "Салюте" начался первый сезон — за 14 дней в нем оздоровятся более 200 школьников

28 июня 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В летних оздоровительных лагерях Рубцовска стартовала первая смена. Как сообщает "Рубцовск.info", сегодня в "Салюте" начался первый сезон – за 14 дней в нем оздоровятся более 200 школьников.

Опытным воспитателям будут помогать вожатые из студенческих педагогических отрядов Рубцовского педколледжа "Данко" и "Пазл". Для детей организовали различные мероприятия и программы.

Вместе с этим издание уточняет, что в лагере имени Титова смена начнется лишь 19 июля.

Отметим, что на сроки не повлиял и пожар в Егорьевском районе. В частности, первая смена в загородном лагере "Юность" не прерывалась.

Комментарии 2

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Гость

15:29:44 28-06-2023

да. июнь на исходе пора первую смену начинать

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Гость

16:15:33 28-06-2023

Не все лагеря Рубцовска являются оздоровительными. Более того, они являются градообразующими.

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