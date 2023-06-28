Сегодня в "Салюте" начался первый сезон — за 14 дней в нем оздоровятся более 200 школьников

28 июня 2023, 15:22, ИА Амител

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В летних оздоровительных лагерях Рубцовска стартовала первая смена. Как сообщает "Рубцовск.info", сегодня в "Салюте" начался первый сезон – за 14 дней в нем оздоровятся более 200 школьников.

Опытным воспитателям будут помогать вожатые из студенческих педагогических отрядов Рубцовского педколледжа "Данко" и "Пазл". Для детей организовали различные мероприятия и программы.

Вместе с этим издание уточняет, что в лагере имени Титова смена начнется лишь 19 июля.

Отметим, что на сроки не повлиял и пожар в Егорьевском районе. В частности, первая смена в загородном лагере "Юность" не прерывалась.