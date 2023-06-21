Как будут работать лагеря в Егорьевском районе, где бушует лесной пожар

Заезд в "Золотую рыбку" из-за пожаров переносят уже во второй раз

21 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Первая смена в загородном лагере "Юность", который расположен в Егорьевском районе, где сейчас в Лебяжинском лесничестве бушует лесной пожар, продолжается. От очага возгорания ДОЛ находится на расстоянии более 10 километров, поэтому жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В этом лично убедился губернатор Виктор Томенко, который посетил лагерь 20 июня, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Специалисты Роспотребнадзора по поручению Виктора Томенко будут проверять уровень загрязнения воздуха по всему району, в первую очередь – в лагере. Для безопасности детей в "Юности" работает собственная добровольная пожарная дружина, дежурит машина скорой помощи, также есть два трактора, пожарная машина, две газели", – рассказали в пресс-службе.

Состоятся ли заезды в другие лагеря Егорьевского района?

Заезд детей в лагерь "Золотая рыбка" перенесли на неопределенный срок из соображений безопасности. Накануне, 20 июня, из него эвакуировали всех сотрудников учреждения. Смена начнется только после отмены режима ЧС, который ввел губернатор. Об этом amic.ru рассказала директор "Золотой рыбки" Елена Шевченко.

"Наш лагерь расположен на другом берегу озера. Вчера огня мы не видели, но задымление было настолько сильным, что на расстоянии 300 метров ничего не было видно. До нас долетала горящая кора, стоял сильный запах гари. Оставаться в лагере сотрудникам было небезопасно, поэтому была проведена эвакуация. К заезду мы готовы, но сейчас нам только остается ждать", – сообщила Елена Шевченко.

Напомним, первая смена должна была стартовать в "Золотой рыбке еще 13 июня, но тогда ее сдвинули на неделю – на 20 число – из-за возгорания в 32-м квартале Шубинского участка Ракитовского лесничества. Теперь заезд перенесли во второй раз.

Заезд в загородный лагерь "Салют" в Егорьевском районе должен состояться 25 июня. Однако будет ли он перенесен – пока неизвестно, говорит его руководитель Ирина Маслова. Все будет зависеть от ситуации с пожаром.

"Лагерь готов к заезду, у нас уже заказаны автобусы, и мы подали заявку на сопровождение в ГИБДД. Но пока завезти детей мы не можем, это небезопасно. Ждем официального разрешения", – рассказала собеседница агентства.

Какая ситуация с пожаром сейчас?

По состоянию на утро 21 июня площадь пожара в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района выросла почти в два раза – до 3400 гектаров. Спасатели Алтайского края продолжают бороться с ним. Задействованы силы и средства КАУ "Боровлянский лесхоз", КАУ "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков: 211 человек личного состава и 87 единиц техники. С воздуха ситуацию контролирует вертолет Robinson.Также для тушения пожара с воздуха задействован самолет-амфибия ВЕ200 ЧС, который произвел 18 сбросов воды на наиболее опасные участки.

20 июня в Егорьевском районе побывал губернатор Виктор Томенко. В поселке Перешеечном он провел выездное заседание краевой комиссии по ЧС. В этот же день глава региона ввел здесь режим ЧС.