В Луганске взорвали машину с экс-начальником Народной милиции ЛНР

На жизнь Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года

08 ноября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: t.me/rybar

В Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, сообщает RT.

"Трагически погиб человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", – написал в своем Telegram-канале республиканский депутат Юрий Юров.

Причины гибели не указываются. По словам Юрова, ранее на жизнь Филипоненко уже покушались – в феврале 2022 года.

Как уточняет Telegram-канал "Рыбарь", в автомобиле сработало взрывное устройство, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.