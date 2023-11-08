В Луганске взорвали машину с экс-начальником Народной милиции ЛНР
На жизнь Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года
08 ноября 2023, 15:19, ИА Амител
Фото: t.me/rybar
В Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, сообщает RT.
"Трагически погиб человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", – написал в своем Telegram-канале республиканский депутат Юрий Юров.
Причины гибели не указываются. По словам Юрова, ранее на жизнь Филипоненко уже покушались – в феврале 2022 года.
Как уточняет Telegram-канал "Рыбарь", в автомобиле сработало взрывное устройство, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.
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Мы не террористы.