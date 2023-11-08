НОВОСТИПроисшествия

В Луганске взорвали машину с экс-начальником Народной милиции ЛНР

На жизнь Филипоненко уже покушались в феврале 2022 года

08 ноября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: t.me/rybar
Фото: t.me/rybar

В Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, сообщает RT.

"Трагически погиб человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", – написал в своем Telegram-канале республиканский депутат Юрий Юров.

Причины гибели не указываются. По словам Юрова, ранее на жизнь Филипоненко уже покушались – в феврале 2022 года.

Как уточняет Telegram-канал "Рыбарь", в автомобиле сработало взрывное устройство, пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

Убийство Теракт

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:23:00 08-11-2023

А в Киеве машины не взрывают. Не могут

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:35 08-11-2023

Гость (15:23:00 08-11-2023) А в Киеве машины не взрывают. Не могут... А там не за что.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:37 08-11-2023

Гость (15:39:35 08-11-2023) А там не за что.... Турчиновы,Яйценюхи и Аваковы подвели Украину вплотную к светлому настоящему...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:46 09-11-2023

Гость (15:39:35 08-11-2023) А там не за что.... Есть. Не могут. Или не хотят

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:39:15 09-11-2023

Мы не террористы.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров