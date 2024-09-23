В магазине, едой из которого могла отравиться семья, продавали алтайскую продукцию
В результате трагедии погибло четыре ребенка
23 сентября 2024, 14:44, ИА Амител
Владелец магазина "Олимп" в селе Красная Сопка Красноярского края, едой из которого, предположительно, отравилась семья с четырьмя детьми, продавал курицу и пельмени от производителей из Алтайского края. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора региона.
Специалисты ведомства выяснили, что торговая точка работала с нарушениями ветеринарных требований. За 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформили всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД), который подтверждает безопасность продаваемого товара.
При этом пельмени в сопровождении ВСД предпринимателю поступали только два раза – и все произведены в Хакасии.
"Ветеринарные документы на пельмени, которые, предположительно, могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС "Меркурий" поставщиком ИП Цирюльник И. М. города Назарово только 23 сентября. Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 кг четырех производителей: ООО ТД "Морозко" (Алтайский край), ООО фабрика полуфабрикатов "Вдоволь" (Республика Хакасия), ООО "Уральские пельмени" (Челябинская область), ООО "Сибирский гурман" (Новосибирская область)", – говорится в сообщении.
Производителями мясной продукции, поступающей в адрес индивидуального предпринимателя, является АО "Куриное царство" из Алтайского края и некоторые другие из иных регионов. "За весь указанный период в сопровождении ВСД в магазин поступило всего 564,5 кг, из которых 434,2 кг – головы куриные", – подчеркнули в ведомстве.
"По результатам анализа ФГИС "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", – заключили в Россельхознадзоре Красноярского края.
Как сообщали в региональном СК, 20 сентября родители приготовили на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Утром 21 сентября у них и их четверых детей – 6, 11, 12 и 13 лет – появились признаки отравления: тошнота, рвота, головокружение и боли в животе.
6-летняя девочка и 13-летний мальчик в тот же день скончались в больнице. Вскоре умерли и остальные дети. Родители, по данным СМИ, пришли в сознание.
14:49:21 23-09-2024
Да магазин совершенно не причем.
15:22:14 23-09-2024
Продукция может и алтайская, а вот чем ее приправили ?
16:20:19 23-09-2024
Гость (15:22:14 23-09-2024) Продукция может и алтайская, а вот чем ее приправили ?... Или просто сертификаты алтайские..
15:22:31 23-09-2024
какой ужасная трагедия! сейчас продукты в магазинах- натуральная "русская рулетка", но у нас пока не 37 год, а так бы расстрелять немного производителей и несколько торгашей и может быть ситуация исправилась и в магазинах появились вкусные и качественные продукты для живых людей.
15:48:30 23-09-2024
Элен без ребят (15:22:31 23-09-2024) какой ужасная трагедия! сейчас продукты в магазинах- натура... так шумиха на федеральном уровне думаете к чему? полагаю, что сейчас будет инициатива о маркировании и полуфабрикатов, и мяса. если шум поднимается на главных новостных каналах, то обязательно будет какое-то нововведение.
16:28:19 23-09-2024
Элен без ребят (15:22:31 23-09-2024) какой ужасная трагедия! сейчас продукты в магазинах- натура... За что расстрелять-то?) За чьи-то домыслы? Там же не одна семья эти продукты покупала, и все живы-здоровы, кроме них. Судя по состоянию жилища этой семьи, там что угодно могло в пищу попасть.
00:06:06 24-09-2024
Гость (16:28:19 23-09-2024) За что расстрелять-то?) За чьи-то домыслы? Там же не одна се... там такая скотобаза на фото их кухни, что неудивительно всё это. Жуткое помещение грязь и хлам
15:37:55 23-09-2024
Хватит уже про продукты мусолить. Была бы причина в магазинных продуктах - не одна бы семья траванулась.
16:38:46 23-09-2024
Не в магазине дело и не в продукции. Это намеренное целенаправленное отравление.
17:12:39 23-09-2024
Отравились препаратом от мух - вместо соли сыпанули,когда пельмени варили