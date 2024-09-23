В магазине, едой из которого могла отравиться семья, продавали алтайскую продукцию

В результате трагедии погибло четыре ребенка

23 сентября 2024, 14:44, ИА Амител

Куриное филе / Фото: pxhere.com

Владелец магазина "Олимп" в селе Красная Сопка Красноярского края, едой из которого, предположительно, отравилась семья с четырьмя детьми, продавал курицу и пельмени от производителей из Алтайского края. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора региона.

Специалисты ведомства выяснили, что торговая точка работала с нарушениями ветеринарных требований. За 2024 год в адрес магазина на продукцию животного происхождения оформили всего 41 ветеринарный сопроводительный документ (ВСД), который подтверждает безопасность продаваемого товара.

При этом пельмени в сопровождении ВСД предпринимателю поступали только два раза – и все произведены в Хакасии.

"Ветеринарные документы на пельмени, которые, предположительно, могла употребить пострадавшая семья, оформлены в ФГИС "Меркурий" поставщиком ИП Цирюльник И. М. города Назарово только 23 сентября. Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 кг четырех производителей: ООО ТД "Морозко" (Алтайский край), ООО фабрика полуфабрикатов "Вдоволь" (Республика Хакасия), ООО "Уральские пельмени" (Челябинская область), ООО "Сибирский гурман" (Новосибирская область)", – говорится в сообщении.

Производителями мясной продукции, поступающей в адрес индивидуального предпринимателя, является АО "Куриное царство" из Алтайского края и некоторые другие из иных регионов. "За весь указанный период в сопровождении ВСД в магазин поступило всего 564,5 кг, из которых 434,2 кг – головы куриные", – подчеркнули в ведомстве.

"По результатам анализа ФГИС "Меркурий" можно сделать вывод, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без ветеринарных сопроводительных документов, неизвестного происхождения, без подтверждения ее безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость", – заключили в Россельхознадзоре Красноярского края.

Как сообщали в региональном СК, 20 сентября родители приготовили на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Утром 21 сентября у них и их четверых детей – 6, 11, 12 и 13 лет – появились признаки отравления: тошнота, рвота, головокружение и боли в животе.

6-летняя девочка и 13-летний мальчик в тот же день скончались в больнице. Вскоре умерли и остальные дети. Родители, по данным СМИ, пришли в сознание.