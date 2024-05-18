В Мамонтовском районе ограничили движение грузового транспорта по одной из дорог

Мера будет действовать до тех пор, пока обстановка не стабилизируется

18 мая 2024, 15:59, ИА Амител

Дорога после дождя / Изображение: Kandinsky

В Мамонтовском районе Алтайского края ограничили движение грузового транспорта по одной из трасс, сообщили в Минтрансе региона.

Ограничение действует на участке Тюменцево – Вылково – Гришенское с 38-го по 41-й километр для машин массой более 10 тонн.

Причина – "перенасыщение водой земляного полотна и снижение несущей способности покрытия дороги".

Как отметили в ГИБДД региона, движение восстановят в прежнем режиме с улучшением обстановки.