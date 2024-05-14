Опорная сеть. Когда в Алтайском крае отремонтируют дорогу Алейск – Чарышское

За несколько лет отремонтировали уже более 70 км трассы Алейск – Чарышское

14 мая 2024, 11:45, ИА Амител

Ремонт дороги Алейск – Чарышское / Фото: пресс-служба Министерства транспорта Алтайского края

В начале лета в Алтайском крае введут в эксплуатацию участок дороги Алейск – Чарышское, который начали ремонтировать в 2023 году. Его протяженность – 10 километров.

Ремонт идет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", напоминают в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.

Работы ведут специалисты "Южного ДСУ". За два года рабочие планировали привести в порядок 10 километров дорожного полотна. На это по национальному проекту выделено почти 152 миллиона рублей.

Почти половину из запланированного – 4,4 километра трассы – отремонтировали в прошлом году.

Сейчас ДСУ продолжает работы. В частности, идет ремонт дороги от границы Усть-Калманского района в сторону райцентра.

На данный момент на участке протяженностью 5,6 километра уже выполнили фрезерование старого дорожного покрытия и уложили выравнивающий слой асфальта.

Теперь идет отсыпка обочин, а после этого подрядчик приступит к устройству верхнего слоя дорожной одежды.

Кроме того, будут установлены новые знаки и нанесена разметка.

В пресс-службе Минтранса подчеркивают: все работы планируют уже вскоре окончить, а сам участок введут в эксплуатацию в начале лета.

Также в ведомстве указывают, что за последние несколько лет дорожники отремонтировали более 70 километров трассы Алейск – Чарышское.

Ремонт дороги Алейск-Чарышское/Фото пресс-служба министерства транспорта Алтайского края

Почему дорога Алейск – Чарышское важна для края?

Дорога Алейск – Чарышское входит в опорную сеть Алтайского края. Также она является одним из значимых туристических направлений. Именно по этой трассе можно добраться до известных достопримечательностей Чарышского района, среди которых водопады Аврора, Спартак и гора Колокольня.

А в долине реки Сентелек можно увидеть Царский курган. Этот памятник археологии эпохи скифов датируется V веком до нашей эры.

Еще одно развлечение для туристов в этом направлении – возможность сплавиться по реке Чарыш.

Какие дороги еще будут ремонтировать в Алтайском крае в 2024-м?

Напомним, в 2024 году в Алтайском крае продолжат реализовывать национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Как сообщал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, всего в 2024 году дорожный фонд региона составит около 17-18 миллиардов рублей. Благодаря этому будет отремонтировано почти 800 километров дорог.

В числе самых крупных объектов, которые приведут в порядок, дорога Алтайское – Ая. Также в списке участки в Змеиногорском, Хабарском, Крутихинском районах, Камне-на-Оби и Алейске. Кроме того, будут ремонтировать трассу до Денисовой пещеры и дорогу Алтай – Кузбасс.