Опорная сеть. Когда в Алтайском крае отремонтируют дорогу Алейск – Чарышское
За несколько лет отремонтировали уже более 70 км трассы Алейск – Чарышское
14 мая 2024, 11:45, ИА Амител
В начале лета в Алтайском крае введут в эксплуатацию участок дороги Алейск – Чарышское, который начали ремонтировать в 2023 году. Его протяженность – 10 километров.
Ремонт идет в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", напоминают в пресс-службе Министерства транспорта Алтайского края.
Работы ведут специалисты "Южного ДСУ". За два года рабочие планировали привести в порядок 10 километров дорожного полотна. На это по национальному проекту выделено почти 152 миллиона рублей.
Почти половину из запланированного – 4,4 километра трассы – отремонтировали в прошлом году.
Сейчас ДСУ продолжает работы. В частности, идет ремонт дороги от границы Усть-Калманского района в сторону райцентра.
На данный момент на участке протяженностью 5,6 километра уже выполнили фрезерование старого дорожного покрытия и уложили выравнивающий слой асфальта.
Теперь идет отсыпка обочин, а после этого подрядчик приступит к устройству верхнего слоя дорожной одежды.
Кроме того, будут установлены новые знаки и нанесена разметка.
В пресс-службе Минтранса подчеркивают: все работы планируют уже вскоре окончить, а сам участок введут в эксплуатацию в начале лета.
Также в ведомстве указывают, что за последние несколько лет дорожники отремонтировали более 70 километров трассы Алейск – Чарышское.
Почему дорога Алейск – Чарышское важна для края?
Дорога Алейск – Чарышское входит в опорную сеть Алтайского края. Также она является одним из значимых туристических направлений. Именно по этой трассе можно добраться до известных достопримечательностей Чарышского района, среди которых водопады Аврора, Спартак и гора Колокольня.
А в долине реки Сентелек можно увидеть Царский курган. Этот памятник археологии эпохи скифов датируется V веком до нашей эры.
Еще одно развлечение для туристов в этом направлении – возможность сплавиться по реке Чарыш.
Какие дороги еще будут ремонтировать в Алтайском крае в 2024-м?
Напомним, в 2024 году в Алтайском крае продолжат реализовывать национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Как сообщал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, всего в 2024 году дорожный фонд региона составит около 17-18 миллиардов рублей. Благодаря этому будет отремонтировано почти 800 километров дорог.
В числе самых крупных объектов, которые приведут в порядок, дорога Алтайское – Ая. Также в списке участки в Змеиногорском, Хабарском, Крутихинском районах, Камне-на-Оби и Алейске. Кроме того, будут ремонтировать трассу до Денисовой пещеры и дорогу Алтай – Кузбасс.
22:25:27 20-05-2024
Дорога Тюменцево -Баево, разбита как после бомбёжки, обращение к губернатору не даёт эффекта, кто поможет жителям близлежащих сел????? Помощи просим.
23:22:41 20-05-2024
Марго (22:25:27 20-05-2024) Дорога Тюменцево -Баево, разбита как после бомбёжки, обраще... Выкопайте Денисову пещеру и проложат к вам дорогу.