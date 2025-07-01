В машине была бутылка водки. Названы подробности ДТП, в котором погибли шесть человек
Местные говорят, что зачинщик смертельной аварии и ранее садился пьяным за руль
01 июля 2025, 14:40, ИА Амител
В одном из автомобилей, попавшем в аварию с шестью погибшими в Шипуновском районе Алтайского края, нашли бутылку водку, а его водитель и ранее любил сесть пьяным за руль. Об этом пишет "КП-Барнаул".
30 июня на 187 км трассы А-322 водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще двое взрослых и двое детей остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Как выяснила "Комсомолка", в Honda ехали мужчина и женщина, а в Kia водитель рассадил в салоне сразу семерых человек, в том числе пятерых детей — они сидели на коленках у взрослых. Kia Forte ехала из села Солоновка Новичихинского района в Алейск, где водитель работал у фермера.
"Очевидцы говорят, что пьяный был Женя (водитель Kia), он до этого все выходные кутил и гонял по селу. Зато сейчас полная деревня ДПС. Схватились, когда уже поздно. Сколько раз обращались, жаловались жители на пьяного ездуна. Поздно!" — рассказала местная жительница.
Местные жители также пишут в соцсетях, что водитель, мальчики 7 и 8 лет и 12-летняя девочка погибли на месте. Еще двух детей доставили в Барнаул. У пострадавшей девочки сотрясение мозга и перелом шейки бедра. Третий взрослый пришел в себя в больнице.
Во второй машине ехала пара из Казахстана. Сельчане рассказали изданию, что они приехали в Шипуново на юбилей. Но вместо дня рождения были похороны – трагически скончался местный парень, которому "снесло полголовы" лопнувшим колесом от КамАЗа. По пути в Казахстан, к ним навстречу вылетел водитель Kia.
"Пишут, что в машине у него была бутылка водки. На место ДТП были вызваны сразу пять бригад скорой помощи. Местные жители, которые оказались свидетелями жуткой аварии, говорят, что зрелище было просто невыносимое. Даже мужчины стояли и плакали, смотря на погибших детей", — отмечает "КП".
14:54:04 01-07-2025
Дело в том, что работа ГАИ направлена в основном на сбор денег с помощью камер. Даже появился такой термин - "штрафодобывающая отрасль". И правительство заранее планирует, сколько денег соберёт с камер.
А на безопасность чихать. Не зря они обратно из ГИБДД переименовались, т.к. там было слово безопасность и надо было как-то за ней следить.
15:03:27 01-07-2025
Russkiy (14:54:04 01-07-2025) Дело в том, что работа ГАИ направлена в основном на сбор ден... 100% согласен.
17:57:57 01-07-2025
Russkiy (14:54:04 01-07-2025) Дело в том, что работа ГАИ направлена в основном на сбор ден... а пдд соблюдать? не бухать и не сажать толпу не пристегнутыми в машину? вы про сто вообще??
15:42:23 01-07-2025
Наличие бутылки водки в авто не говорит о том, что водитель пьян.
17:32:42 01-07-2025
ППШариков (15:42:23 01-07-2025) Наличие бутылки водки в авто не говорит о том, что водитель ... Наличие не говорит, а очевидцы говорят
15:51:20 01-07-2025
Вот так едешь, строишь планы на завтра и не подозреваешь, что какая то пьяная сволота уже решила забрать твою жизнь.
16:18:55 01-07-2025
А родители, севшие сами, и посадившие детей к пьяному водителю, чем думали?
17:59:12 01-07-2025
Гость (16:18:55 01-07-2025) А родители, севшие сами, и посадившие детей к пьяному водите... беспечные, неграмотные, что теперь. Вот тому взрослому, который очнулся, какой ад предстоит...да уж. Все поймет, да ПОЗДНО!!! ах как поздно!!
19:17:31 01-07-2025
Гость (16:18:55 01-07-2025) А родители, севшие сами, и посадившие детей к пьяному водите... такие же были, скорее всего.
23:31:12 01-07-2025
Пьяные ездят в любой деревне всё время. В почти каждой деревне есть общий чат. Только приедут половить ДПС, все уже знают где они стоят. Только самые тупые или невнимательные или пофигисты могут попасться. Только целенаправленно сдавать анонимно. Вызвать сотрудников, и показать, где примерно могут находиться. Правда пока приедут, попробуй их найди потом.
Мы как-то одному дурику в Барнауле (в сугроб въехал, застрял и пытался выехать) хотели помочь, а он в дупель пьяный. Отобрали у него ключи, вызвали ДПС. Они приехали, говорят, а мы ничего не можем сделать, даже задержать его, он же не за рулём. Дали дурику обратно ключи, он сел в машину и снова начал "крутить педали" (тупой пофигист), тогда его и оформили. Странно, что не сказали, он же не едет (сугроб), тоже не можем оформить.
10:32:31 02-07-2025
Гость (23:31:12 01-07-2025) Пьяные ездят в любой деревне всё время. В почти каждой дерев... Смешная история