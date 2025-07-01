В машине была бутылка водки. Названы подробности ДТП, в котором погибли шесть человек

Местные говорят, что зачинщик смертельной аварии и ранее садился пьяным за руль

01 июля 2025, 14:40, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: прокуратура Алтайского края

В одном из автомобилей, попавшем в аварию с шестью погибшими в Шипуновском районе Алтайского края, нашли бутылку водку, а его водитель и ранее любил сесть пьяным за руль. Об этом пишет "КП-Барнаул".

30 июня на 187 км трассы А-322 водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще двое взрослых и двое детей остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснила "Комсомолка", в Honda ехали мужчина и женщина, а в Kia водитель рассадил в салоне сразу семерых человек, в том числе пятерых детей — они сидели на коленках у взрослых. Kia Forte ехала из села Солоновка Новичихинского района в Алейск, где водитель работал у фермера.

"Очевидцы говорят, что пьяный был Женя (водитель Kia), он до этого все выходные кутил и гонял по селу. Зато сейчас полная деревня ДПС. Схватились, когда уже поздно. Сколько раз обращались, жаловались жители на пьяного ездуна. Поздно!" — рассказала местная жительница.

Местные жители также пишут в соцсетях, что водитель, мальчики 7 и 8 лет и 12-летняя девочка погибли на месте. Еще двух детей доставили в Барнаул. У пострадавшей девочки сотрясение мозга и перелом шейки бедра. Третий взрослый пришел в себя в больнице.

Во второй машине ехала пара из Казахстана. Сельчане рассказали изданию, что они приехали в Шипуново на юбилей. Но вместо дня рождения были похороны – трагически скончался местный парень, которому "снесло полголовы" лопнувшим колесом от КамАЗа. По пути в Казахстан, к ним навстречу вылетел водитель Kia.