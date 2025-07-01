В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Шипуновском районе Алтая

Дети остаются в крайне тяжелом состоянии, взрослые — в тяжелом

01 июля 2025, 12:40, ИА Амител

ДТП в Шипуновском районе / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Медицинские работники оказывают необходимую помощь четырем пострадавшим в ДТП в Шипуновском районе Алтайского края, сообщили в Минздраве региона.

30 июня на 187 км трассы А-322 водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще двое детей и двое взрослых остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело.

"Дети после оказании экстренной медпомощи и стабилизации состояния переведены из Алейска в Барнаул в больницу скорой медицинской помощи. Оба ребенка находятся в реанимации на аппарате ИВЛ, врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, без отрицательной динамики. Мужчина и женщина продолжают лечение в Алейской ЦРБ. Мужчина переведен в отделение травматологии, женщина после проведения операции находится в реанимации, состояние пациентов остается стабильно тяжелым" — рассказали в ведомстве.

Пациенты получают все необходимое лечение, по тактике их ведения проводятся консультации при участии ведущих специалистов края.