В массовом ДТП на Змеиногорском тракте Барнаула пострадали два человека

Госпитализация раненым не потребовалась

04 июня 2024, 11:40, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: ГИБДД Барнаула

Два человека пострадали в результате массового ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции города.

Авария случилась 3 июня в 15:30 на Змеиногорском тракте.

По предварительным данным, 36-летний мужчина, управлявший Mitsubishi Galant, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную "Ладу Ларгус", 56-летний водитель которой остановился, чтобы пропустить встречные авто и повернуть. От удара отечественную легковушку отбросило на встречный Nissan Sunny, за рулем которого был 22-летний парень.

"В результате ДТП травмы получили водители автомобилей Mitsubishi и "Лада", им оказана медицинская помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, не госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.