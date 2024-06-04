В массовом ДТП на Змеиногорском тракте Барнаула пострадали два человека
Госпитализация раненым не потребовалась
04 июня 2024, 11:40, ИА Амител
Два человека пострадали в результате массового ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции города.
Авария случилась 3 июня в 15:30 на Змеиногорском тракте.
По предварительным данным, 36-летний мужчина, управлявший Mitsubishi Galant, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутную "Ладу Ларгус", 56-летний водитель которой остановился, чтобы пропустить встречные авто и повернуть. От удара отечественную легковушку отбросило на встречный Nissan Sunny, за рулем которого был 22-летний парень.
"В результате ДТП травмы получили водители автомобилей Mitsubishi и "Лада", им оказана медицинская помощь в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, не госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку.
12:18:14 04-06-2024
Mitsubishi Galant, не выдержал безопасную дистанцию --- подгонял
12:23:42 04-06-2024
Гость (12:18:14 04-06-2024) Mitsubishi Galant, не выдержал безопасную дистанцию --- подг... Значит ларгус полз. Вину признать ларгусу, за черепаховство.
А вообще, понарисовали повсюду сплошных, с какой целью? вот для подобных случаев?
Взять тот же п.Лесной, сплошная на весь поселок. а там часто ездят жижевозки, трактторишки, которые оплзут 15км/ч, и по правилам обогнать нельзя - сплошная. В своем уме, тот кто придумал там разметку сплошную, участок дороги от Штабки до Власихи, проедь с такой скоростью! полдня потребуется.
Считаю, что товарищи "художники" специально рисуют везде сплошные для доп.заработка ГАИ
13:13:30 04-06-2024
Видео посмотрите. Там Галант явно не на дорогу смотрел. Это из разряда: "как так-то?"
13:57:58 04-06-2024
Вот и заехал за хлебушком...а вообще конечно речь скорее всего идет не соблюдении дистанции, а полном пофигизме водителя Галанта, Ларгус остановился, а судя по последствиям удара, разница в скоростях (Галант/Ларгус) была приличной.
08:31:36 05-06-2024
Водитель галанта похоже в телефоне лазил, соцсети смотрел )))