В МЧС назвали причину путаницы с числом погибших при крушении вертолета на Алтае

Двое пострадавших выбрались из воздушного судна и самостоятельно добрались до больницы

27 июля 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Два пассажира, ранее отнесенные к погибшим при крушении вертолета в Тюнгуре Республики Алтай, сами покинули место аварии и приехали в районную больницу в селе Усть-Кокса. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Первоначально считалось, что они находятся под обломками воздушного судна.

"В ходе уточнения последствий чрезвычайной ситуации установлено, что из 16 человек находившихся на борту вертолета, к сожалению, погибли 4 человека, 10 человек получили травмы различной степени тяжести и 2 человека не пострадали", – заявили в ведомстве.

На месте аварии проводятся оперативно-следственные мероприятия. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что всего на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали. Одному человеку медицинская помощь не потребовалась. Пострадавших должны доставить в Барнаул.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Криминалисты выехали на место происшествия.