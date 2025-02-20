В МЧС объяснили запах газа в Новоалтайске, на который пожаловались жители города

Вредные вещества скопились в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий

20 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Режим "черного неба" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Новоалтайска пожаловались на запах газа, который разносится по улицам. Сообщения об этом появились в городских чатах. Как рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, вредные вещества скопились в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий – в городе действует режим "черного неба".

По словам горожан, запах газа стоит в районе улицы Социалистической и проспекта Ленина, а также на трассе в сторону Заринска. Некоторые и вовсе утверждают, что летучие примеси чувствуются по всему городу.

"Аварий и утечек на промышленных объектах, газораспределительных станциях и сетях не зафиксировано. В Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают, что 20 февраля в Барнауле и Новоалтайске сформировались метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания химических примесей в атмосфере", – прокомментировали эти сообщения спасатели.

Напомним, что в Барнауле режим "черного неба" объявили 18 февраля – действовать он будет до 15:00 20 февраля. За 18 февраля и утро 19 февраля там отмечалось повышение вредных веществ в воздухе.