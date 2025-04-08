В МЧС Республики Алтай раскрыли подробности пожара на Семинском перевале
Сейчас спасатели занимаются проливкой и разбором конструкций
08 апреля 2025, 14:45, ИА Амител
Пожар на Семинском перевале / Фото: МЧС по Республике Алтай
8 апреля на Семинском перевале в Республике Алтай загорелось придорожное кафе и стоящие рядом торговые павильоны. Подробности пожара сообщает МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в экстренную службу в 10:15. На место происшествия выехали 11 человек и четыре единицы техники. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 11:20 спасатели объявили о его локализации.
Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор конструкций.
Ранее очевидцы делились кадрами с места происшествия: киоски полыхали открытым огнем, а продавцы в спешке спасали товары.
15:00:11 08-04-2025
вкусная была кафешка и круглосуточная!
17:44:00 08-04-2025
делят снова рынок. ну дела!!
17:46:25 08-04-2025
В ГА много интересного в этом году с туробьектами намечается.
Следим.