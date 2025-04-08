В МЧС Республики Алтай раскрыли подробности пожара на Семинском перевале

Сейчас спасатели занимаются проливкой и разбором конструкций

08 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Пожар на Семинском перевале / Фото: МЧС по Республике Алтай

8 апреля на Семинском перевале в Республике Алтай загорелось придорожное кафе и стоящие рядом торговые павильоны. Подробности пожара сообщает МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в экстренную службу в 10:15. На место происшествия выехали 11 человек и четыре единицы техники. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 11:20 спасатели объявили о его локализации.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор конструкций.

Ранее очевидцы делились кадрами с места происшествия: киоски полыхали открытым огнем, а продавцы в спешке спасали товары.