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В МЧС Республики Алтай раскрыли подробности пожара на Семинском перевале

Сейчас спасатели занимаются проливкой и разбором конструкций

08 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Пожар на Семинском перевале / Фото: МЧС по Республике Алтай
Пожар на Семинском перевале / Фото: МЧС по Республике Алтай

8 апреля на Семинском перевале в Республике Алтай загорелось придорожное кафе и стоящие рядом торговые павильоны. Подробности пожара сообщает МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в экстренную службу в 10:15. На место происшествия выехали 11 человек и четыре единицы техники. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров. В 11:20 спасатели объявили о его локализации.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбор конструкций.

Ранее очевидцы делились кадрами с места происшествия: киоски полыхали открытым огнем, а продавцы в спешке спасали товары.

Пожар на Семинском перевале / Фото:

Полыхают киоски. Крупный пожар произошел на Семинском перевале в Республике Алтай

Со слов очевидцев, на месте происшествия взрываются газовые баллоны
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Пожары Происшествия Республика Алтай

Комментарии 3

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гость

15:00:11 08-04-2025

вкусная была кафешка и круглосуточная!

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Гость

17:44:00 08-04-2025

делят снова рынок. ну дела!!

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Musik

17:46:25 08-04-2025

В ГА много интересного в этом году с туробьектами намечается.
Следим.

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