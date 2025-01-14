В МЧС раскрыли уровень безопасности купелей Алтайского края

Специалисты провели контрольные замеры льда

14 января 2025, 18:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В преддверии празднования Крещения Господня МЧС Алтайского края усилило меры безопасности на водоемах региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

14 января специалисты Центра государственной инспекции по маломерным судам провели контрольные замеры льда на барнаульской набережной – месте, где традиционно проходит самое массовое омовение.

Руководитель Барнаульского инспекторского отделения Максим Губарь поделился результатами проверки и рассказал о работе служб в сам праздник.

"В данный момент лед прочный, прозрачный, структура его однородная. Традиционно на местах проведения обряда омовения будет организовано дежурство сотрудников чрезвычайного ведомства, краевых и городских спасателей, представителей других служб", – сказал он.

На сегодняшний день список официальных купелей края находится в стадии формирования. Как сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Андрей Субочев, официальные проруби оборудуются деревянными настилами, ограждениями, поручнями и освещением.

"В городе Барнауле традиционно будет открыто две купели – в районе Нового моста и на озере Пионерское", – отметил Субочев.

Чтобы праздник Крещения Господня не был омрачен трагическими происшествиями, в МЧС напомнили участникам омовений ключевые правила безопасности: