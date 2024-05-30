В МЧС рассказали, как безопасно пожарить шашлыки в России

Способ есть, но понравится он не всем

30 мая 2024, 16:26, ИА Амител

Шашлык / Фото: pxhere.com/ru/photo/882731

Жарить шашлыки в квартире жилого дома можно только на электрических мангалах и барбекю. Использование открытого огня категорически запрещено, сообщает РИА Новости.

Если вы хотите устроить пикник на открытом воздухе, делайте это только в специально оборудованных местах.

В МЧС отмечали, что расстояние от дома и других построек до мангала должно быть не менее пяти метров, а территория вокруг него очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров. Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров.

С 1 января 2021 года в России действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.