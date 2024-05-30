В МЧС рассказали, как безопасно пожарить шашлыки в России
Способ есть, но понравится он не всем
30 мая 2024, 16:26, ИА Амител
Жарить шашлыки в квартире жилого дома можно только на электрических мангалах и барбекю. Использование открытого огня категорически запрещено, сообщает РИА Новости.
Если вы хотите устроить пикник на открытом воздухе, делайте это только в специально оборудованных местах.
В МЧС отмечали, что расстояние от дома и других построек до мангала должно быть не менее пяти метров, а территория вокруг него очищена от сухой травы и мусора в радиусе двух метров. Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров.
С 1 января 2021 года в России действует постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима". После исключения устаревших и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.
16:54:29 30-05-2024
Лучше наверно их соовсем не жарить... Столько проблем...
16:54:40 30-05-2024
у меня весь сад в длину меньше 30 метров, а тут расстояние до деревьев(
17:09:28 30-05-2024
А хвойные не горят?
18:25:20 30-05-2024
У тех, кто придумал эти правила, мягко выражаясь, есть голова на плечах? В 30м от деревьев - это в пустыне что ли? У людей часто участок всего 10х20м. Зачем людям жизнь портить и проблемы создавать? И так мало радостей в жизни! Лучше все эти нормы предосторожности в обращении с огнём включить в школьные программы ОБЖ. И не только эти нормы, но и понятия о культуре поведения: "НЕ СОРИТЕ, НЕ ОРИТЕ, ХОРОШО СЕБЯ ВЕДИТЕ!" Не оставляйте мусор после себя и тд
09:17:50 31-05-2024
Гость (18:25:20 30-05-2024) У тех, кто придумал эти правила, мягко выражаясь, есть голов... полностью согласен. Закон какой то свиноподобный дятел придумал. Нет у нас таких участков, а шашлык жарится как правило у баньки, у беседки, нафига мне в поле идти, там ветром сдует. Особенно в нашем регионе. И вообще, должен быть такой закон - мой дом-моя крепость. Хочу хоть на крыше туалета жарю, вам чинуши не должно быть никакого дела за МОЮ землю за которую я плачу ОБРОК. ой Налоги! (речь про частный сектор).
07:27:38 31-05-2024
И как раньше люди жили?
10:13:21 31-05-2024
Расстояние до ближайших лиственных деревьев должно быть не менее 30 метров --- то есть практически ни на одной даче нельзя