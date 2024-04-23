Индекс шашлыка. На сколько за год стало дороже пожарить мясо на майские праздники?
Из того, что нужно к шашлыку, дешевле стал только лук
23 апреля 2024, 06:40, ИА Амител
Майские праздники уже очень близко. Традиционно это время для самых первых выездов на шашлыки. Ну а эксперты к этому моменту подсчитывают, на сколько подорожал этот самый шашлык за прошедший год. Мы решили не отставать и тоже вооружились калькулятором.
За основу мы взяли средние потребительские цены Росстата, которые публикуются на портале ЕМИСС. Рассказываем, как изменилась стоимость самых популярных видов шашлыка: из свинины, говядины и курицы.
P.S. Это примерные расчеты. Рецептов этого блюда существует великое множество, поэтому точную сумму высчитать невозможно. Мы изучили лишь тенденцию, на сколько в среднем дороже стала закупка продуктов.
На сколько подорожало мясо?
Сильнее всего, как и ожидалось, подорожала курица. Цены на куриное мясо в течение 2023 года шокировали россиян.
С марта 2023-го по март 2024-го стоимость увеличилась с 170,40 до 218,75 рубля за килограмм. Рост цены – 28,3%.
Стоимость говядины увеличилась на 12,2%. Сейчас килограмм обходится в среднем в 745 рублей. Год назад на то же количество приходилось тратить 663,5 рубля.
Свинина за то же время выросла в цене на 15,6%. Вместо 390,93 рубля за килограмм год назад теперь нужно выкладывать около 451,95 рубля.
Другие продукты для шашлыка
Как мы уже говорили, рецептов шашлыка очень много. Мы взяли продукты, которые фигурируют в большинстве из них.
Так, репчатый лук, в отличие от всех остальных ингредиентов, подешевел. За год стоимость килограмма снизилась на 29%: с 54,95 до 38,95 рубля.
Поваренная соль, которой нужно совсем немного, подорожала на рубль с небольшим за 1 кг.
А вот кетчуп, без которого многие не представляют шашлык, стал дороже на 7,9%. Килограмм сейчас в среднем стоит 283 рубля, хотя год назад он обходился в 262 рубля.
Цены на уксус Росстат не отслеживает. Поэтому мы взяли для расчета минеральную воду, которую тоже часто используют для маринада. Литр за 12 месяцев стал дороже на 8,8%, с 43,73 до 47,5 рубля.
На сколько подорожал шашлык?
За основу мы взяли самый простой и примерный рецепт:
- 1,5 кг мяса;
- 0,5 кг репчатого лука;
- 0,5 минеральной воды;
- 10 г соли;
- 20 г черного перца;
- упаковка кетчупа (400 г).
Согласно расчетам amic.ru, такая порция шашлыка из курицы за год выросла в цене с 410,09 до 482,61 рубля. Рост – 72,52 рубля, или 17,6%.
Шашлык из говядины теперь обойдется на 10,6% дороже, чем в прошлом году. Блюдо по рецепту, который мы взяли для расчета, будет стоить в среднем 1272 рубля, хотя еще год назад он бы обошелся в 1149 рублей.
Свиной шашлык стал дороже на 12,3%. Порция, которая год назад стоила 740,88 рубля, теперь обойдется в 832,41 рубля. То есть за каждые полтора килограмма мяса придется платить на 91 рубль больше.
07:26:58 23-04-2024
Зарплата... Не подорожала...
09:53:09 23-04-2024
Могу позволить шашлык.. хоть каждый день... из лука)))
10:14:41 23-04-2024
вывсёврети, инфляция меньше!
10:53:25 23-04-2024
Самая вредная еда
11:49:40 23-04-2024
Хорошему шашлыку кетчуп не нужен.