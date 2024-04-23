Из того, что нужно к шашлыку, дешевле стал только лук

23 апреля 2024, 06:40, ИА Амител

Мужчина жарит шашлык / Фото сгенерировано нейросетью

Майские праздники уже очень близко. Традиционно это время для самых первых выездов на шашлыки. Ну а эксперты к этому моменту подсчитывают, на сколько подорожал этот самый шашлык за прошедший год. Мы решили не отставать и тоже вооружились калькулятором.

За основу мы взяли средние потребительские цены Росстата, которые публикуются на портале ЕМИСС. Рассказываем, как изменилась стоимость самых популярных видов шашлыка: из свинины, говядины и курицы.

P.S. Это примерные расчеты. Рецептов этого блюда существует великое множество, поэтому точную сумму высчитать невозможно. Мы изучили лишь тенденцию, на сколько в среднем дороже стала закупка продуктов.

На сколько подорожало мясо?

Сильнее всего, как и ожидалось, подорожала курица. Цены на куриное мясо в течение 2023 года шокировали россиян.

С марта 2023-го по март 2024-го стоимость увеличилась с 170,40 до 218,75 рубля за килограмм. Рост цены – 28,3%.

Стоимость говядины увеличилась на 12,2%. Сейчас килограмм обходится в среднем в 745 рублей. Год назад на то же количество приходилось тратить 663,5 рубля.

Свинина за то же время выросла в цене на 15,6%. Вместо 390,93 рубля за килограмм год назад теперь нужно выкладывать около 451,95 рубля.

Другие продукты для шашлыка

Как мы уже говорили, рецептов шашлыка очень много. Мы взяли продукты, которые фигурируют в большинстве из них.

Так, репчатый лук, в отличие от всех остальных ингредиентов, подешевел. За год стоимость килограмма снизилась на 29%: с 54,95 до 38,95 рубля.

Поваренная соль, которой нужно совсем немного, подорожала на рубль с небольшим за 1 кг.

А вот кетчуп, без которого многие не представляют шашлык, стал дороже на 7,9%. Килограмм сейчас в среднем стоит 283 рубля, хотя год назад он обходился в 262 рубля.

Цены на уксус Росстат не отслеживает. Поэтому мы взяли для расчета минеральную воду, которую тоже часто используют для маринада. Литр за 12 месяцев стал дороже на 8,8%, с 43,73 до 47,5 рубля.

На сколько подорожал шашлык?

За основу мы взяли самый простой и примерный рецепт:

1,5 кг мяса;

0,5 кг репчатого лука;

0,5 минеральной воды;

10 г соли;

20 г черного перца;

упаковка кетчупа (400 г).

Согласно расчетам amic.ru, такая порция шашлыка из курицы за год выросла в цене с 410,09 до 482,61 рубля. Рост – 72,52 рубля, или 17,6%.

Шашлык из говядины теперь обойдется на 10,6% дороже, чем в прошлом году. Блюдо по рецепту, который мы взяли для расчета, будет стоить в среднем 1272 рубля, хотя еще год назад он бы обошелся в 1149 рублей.

Свиной шашлык стал дороже на 12,3%. Порция, которая год назад стоила 740,88 рубля, теперь обойдется в 832,41 рубля. То есть за каждые полтора килограмма мяса придется платить на 91 рубль больше.