В МЧС рассказали, как устраняли последствия крупной коммунальной аварии в Барнауле
За обстановкой следили с помощью беспилотников
27 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
В Барнауле на месте крупной коммунальной аварии работали пожарные расчеты и оперативная группа главка МЧС Алтайского края, сообщили в ведомстве.
Пожарные при помощи мотопомп и насосных станций откачивали воду для обеспечения доступа к месту порыва, а также контролировали обстановку с беспилотников.
"В работах на месте происшествия активное участие принимали специалисты МЧС России: пожарные расчеты, оперативная группа главка (всего – порядка 20 человек)", – подчеркнули в ведомстве.
Коммунальная авария случилась утром 26 ноября в районе пересечения Павловского тракта и Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе начался потоп. В результате без воды остался весь центр города – около 147 тысяч человек.
Вечером водоснабжение восстановили в полном объеме.
08:25:09 27-11-2024
ну как же без дронов- то запорную арматуру поменять)).
08:41:06 27-11-2024
Элен без ребят (08:25:09 27-11-2024) ну как же без дронов- то запорную арматуру поменять)). ... Без дронов было бы работы на полдня.
"-А за десять дней сможешь?
- За десять дён помощник нужен - homo sapiens"
08:42:21 27-11-2024
Спасибо всем кто устранял аварию.
10:02:42 27-11-2024
Гость (08:42:21 27-11-2024) Спасибо всем кто устранял аварию. ... Сами накосячили-сами устранили.
08:52:04 27-11-2024
а чё не со спутника контролировали?
09:18:48 27-11-2024
Пишут опять авария? Запасаться?
09:25:18 27-11-2024
Мы пахали...
09:39:33 27-11-2024
Запасайтесь...
Морозов ещё не было, а коммуникации ещё со времён СССР не менялись! Имейте в виду они ведь не вечные...
11:08:02 27-11-2024
Воды много вылилось, наверно тарифы поднимут.
12:15:48 27-11-2024
А СМСки с предупреждением населению разослали? Самое важное же...
15:36:49 27-11-2024
Гость (12:15:48 27-11-2024) А СМСки с предупреждением населению разослали? Самое важное ... ага, когда уже НИГДЕ воды не было?! Ненависть