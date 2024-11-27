В МЧС рассказали, как устраняли последствия крупной коммунальной аварии в Барнауле

За обстановкой следили с помощью беспилотников

27 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Барнауле на месте крупной коммунальной аварии работали пожарные расчеты и оперативная группа главка МЧС Алтайского края, сообщили в ведомстве.

Пожарные при помощи мотопомп и насосных станций откачивали воду для обеспечения доступа к месту порыва, а также контролировали обстановку с беспилотников.

"В работах на месте происшествия активное участие принимали специалисты МЧС России: пожарные расчеты, оперативная группа главка (всего – порядка 20 человек)", – подчеркнули в ведомстве.

Коммунальная авария случилась утром 26 ноября в районе пересечения Павловского тракта и Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе начался потоп. В результате без воды остался весь центр города – около 147 тысяч человек.

Вечером водоснабжение восстановили в полном объеме.