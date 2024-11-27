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В МЧС рассказали, как устраняли последствия крупной коммунальной аварии в Барнауле

За обстановкой следили с помощью беспилотников

27 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Барнауле на месте крупной коммунальной аварии работали пожарные расчеты и оперативная группа главка МЧС Алтайского края, сообщили в ведомстве.

Пожарные при помощи мотопомп и насосных станций откачивали воду для обеспечения доступа к месту порыва, а также контролировали обстановку с беспилотников.

"В работах на месте происшествия активное участие принимали специалисты МЧС России: пожарные расчеты, оперативная группа главка (всего – порядка 20 человек)", – подчеркнули в ведомстве.

Коммунальная авария случилась утром 26 ноября в районе пересечения Павловского тракта и Новороссийской. Из-за повреждения запорной арматуры на водопроводе начался потоп. В результате без воды остался весь центр города – около 147 тысяч человек.

Вечером водоснабжение восстановили в полном объеме.

Барнаул коммунальная авария
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Комментарии 11

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Элен без ребят

08:25:09 27-11-2024

ну как же без дронов- то запорную арматуру поменять)).

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Гость

08:41:06 27-11-2024

Элен без ребят (08:25:09 27-11-2024) ну как же без дронов- то запорную арматуру поменять)). ... Без дронов было бы работы на полдня.
"-А за десять дней сможешь?
- За десять дён помощник нужен - homo sapiens"

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Гость

08:42:21 27-11-2024

Спасибо всем кто устранял аварию.

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Гость

10:02:42 27-11-2024

Гость (08:42:21 27-11-2024) Спасибо всем кто устранял аварию. ... Сами накосячили-сами устранили.

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Гость

08:52:04 27-11-2024

а чё не со спутника контролировали?

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Гость

09:18:48 27-11-2024

Пишут опять авария? Запасаться?

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В тему

09:25:18 27-11-2024

Мы пахали...

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Гость

09:39:33 27-11-2024

Запасайтесь...
Морозов ещё не было, а коммуникации ещё со времён СССР не менялись! Имейте в виду они ведь не вечные...

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Игорь

11:08:02 27-11-2024

Воды много вылилось, наверно тарифы поднимут.

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Гость

12:15:48 27-11-2024

А СМСки с предупреждением населению разослали? Самое важное же...

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Гость

15:36:49 27-11-2024

Гость (12:15:48 27-11-2024) А СМСки с предупреждением населению разослали? Самое важное ... ага, когда уже НИГДЕ воды не было?! Ненависть

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