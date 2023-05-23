В МЧС рассказали о пожаре в приграничном районе Алтайского края
Неподалёку от него в Казахстане бушует сильное пламя
23 мая 2023, 12:56, ИА Амител
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара в Локтевском районе, в нескольких километрах от села Новенькое. Как сообщает пресс-центр ведомства, вчера там загорелась сухая трава.
"Силами 75 пожарно-спасательной части и местных добровольных пожарных возгорание было ликвидировано сегодня около 5 утра. Площадь пожара на момент ликвидации составила порядка 12 га", – добавили там.
Сейчас угрозы населённым пунктам нет, эвакуация жителей не требуется.
В то же время, добавили в МЧС, на территории Казахстана бушует природный пожар. Ранее сообщалось, что его тушат в государственном природном резервате "Семей орманы" в Абайской области.
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