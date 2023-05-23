В МЧС рассказали о пожаре в приграничном районе Алтайского края

Неподалёку от него в Казахстане бушует сильное пламя

23 мая 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали подробности пожара в Локтевском районе, в нескольких километрах от села Новенькое. Как сообщает пресс-центр ведомства, вчера там загорелась сухая трава.

"Силами 75 пожарно-спасательной части и местных добровольных пожарных возгорание было ликвидировано сегодня около 5 утра. Площадь пожара на момент ликвидации составила порядка 12 га", – добавили там.

Сейчас угрозы населённым пунктам нет, эвакуация жителей не требуется.

В то же время, добавили в МЧС, на территории Казахстана бушует природный пожар. Ранее сообщалось, что его тушат в государственном природном резервате "Семей орманы" в Абайской области.