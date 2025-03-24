В МЧС рассказали о причинах крупного пожара в Ростове-на-Дону
Горение полностью ликвидировали
24 марта 2025, 13:10, ИА Амител
Тушение пожара в Ростове-на-Дону / Фото: МЧС России
В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на кровлях торгового центра и жилого пятиэтажного дома. Предварительной причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Пожар, предположительно, вспыхнул из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде торгового центра.
Известно, что огонь на кровлях ТЦ и пятиэтажки полностью потушили.
Напомним, 24 марта в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр на Буденновском проспекте. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Далее огонь перекинулся на расположенный рядом пятиэтажный жилой дом, из которого эвакуировали 15 человек.
О пострадавших не сообщают.
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