В МЧС рассказали о причинах крупного пожара в Ростове-на-Дону

Горение полностью ликвидировали

24 марта 2025, 13:10, ИА Амител

Тушение пожара в Ростове-на-Дону / Фото: МЧС России

В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на кровлях торгового центра и жилого пятиэтажного дома. Предварительной причиной пожара спасатели назвали короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожар, предположительно, вспыхнул из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде торгового центра.

Известно, что огонь на кровлях ТЦ и пятиэтажки полностью потушили.

Напомним, 24 марта в Ростове-на-Дону загорелся торговый центр на Буденновском проспекте. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Далее огонь перекинулся на расположенный рядом пятиэтажный жилой дом, из которого эвакуировали 15 человек.

О пострадавших не сообщают.