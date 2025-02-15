В МЧС сообщили, сколько баллов было в эпицентре алтайского землетрясения

Объекты социального назначения работают в регионе в штатном режиме

15 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Jens Aber / unsplash.com

Предварительная интенсивность землетрясения в Кош-Агачском районе Республики Алтай составила 4-5 баллов, сообщили в МЧС региона.

Толчки зафиксировали 15 февраля в 08:48 в 1,3 км юго-восточнее села Бельтир. Сила в эпицентре составила 6,4 магнитуды.

"Предварительная интенсивность составила 4–5 баллов, выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач", – рассказали в ведомстве.

По данным спасателей, землетрясение ощущалось по всей территории Республики Алтай. Организовано обследование объектов по всему региону. Объекты социального назначения работают в штатном режиме, дороги находятся в проезжем состоянии.

Отметим, что по информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН интенсивность в эпицентре составляла 8,5 балла по шкале MSK64.