В МЧС сообщили, сколько баллов было в эпицентре алтайского землетрясения
Объекты социального назначения работают в регионе в штатном режиме
15 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
Предварительная интенсивность землетрясения в Кош-Агачском районе Республики Алтай составила 4-5 баллов, сообщили в МЧС региона.
Толчки зафиксировали 15 февраля в 08:48 в 1,3 км юго-восточнее села Бельтир. Сила в эпицентре составила 6,4 магнитуды.
"Предварительная интенсивность составила 4–5 баллов, выявлены незначительные повреждения штукатурки в средней общеобразовательной школе села Купчегень в Онгудайском районе. В результате сейсмического события произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач", – рассказали в ведомстве.
По данным спасателей, землетрясение ощущалось по всей территории Республики Алтай. Организовано обследование объектов по всему региону. Объекты социального назначения работают в штатном режиме, дороги находятся в проезжем состоянии.
Отметим, что по информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН интенсивность в эпицентре составляла 8,5 балла по шкале MSK64.
13:22:54 15-02-2025
Когда будут афторштоки? Какой прогноз по их силе?
16:29:30 15-02-2025
Хрю (13:22:54 15-02-2025) Когда будут афторштоки? Какой прогноз по их силе?... Слышь, грамотей, на, почитай: aftershock, или повторный толчок, — толчок, происходящий после основного и меньший по сравнению с ним. АФТЕРШОК. Хотя у тебя может быть и аффтырьшок.
19:16:36 15-02-2025
Хрю (13:22:54 15-02-2025) Когда будут афторштоки? Какой прогноз по их силе?... тьфу на вас за ваши слова)).
не надо нам этого.
13:24:15 15-02-2025
Так многоэтажкам чего ждать? Как себя чувствуют застройщики? 25-и этажки продолжаем строить?
13:36:05 15-02-2025
Ежик (13:24:15 15-02-2025) Так многоэтажкам чего ждать? Как себя чувствуют застройщики?...
Тебя кто-то заставляет жить в многоэтажках? Рой нору и там живи, какие проблемы-то?
14:04:45 15-02-2025
У нас застройщики боялись,что введут нормативы на стройки домов для более сильных землетрясений, помните новости?! И что кризис возникнет из-за цен. В итоге беда эта отошла, но дома подорожали ещё больше, чем если бы по этим нормам начали строить ))
16:13:11 15-02-2025
4-5.
Мелочь.
17:21:44 15-02-2025
В Барнауле 3 балла, для нашей шестидесятилетней хрущевки фигня. Вообще не заметили. Когда-то было 5, тихо шелестели горизонтальные жалюзи, качалась пластмассовая поварешка на рейлинге. Выхожу на улицу, люди стоят, чего-то ждут. Спрашиваю, что за собрание. Говорят, передали, что землетрясение, а ты почему дома? Так у меня телик ещё тогда практически не включался, некому смотреть, ну и про стихийное бедствие не знали)))