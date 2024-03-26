В медико-санитарной части Ярового откроют ранее закрытое педиатрическое отделение

Врача удалось вернуть на работу в город

26 марта 2024, 08:00, ИА Амител

МСЧ № 128 ФМБА России / Фото:. like.doctor

В медико-санитарной части №128 Ярового с 1 апреля откроется педиатрическое отделение, которое было закрыто в течении года из-за отсутствия врача. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу ФГБУЗ МСЧ №128 ФМБА России.

Открытие отделения позволит оказывать медицинскую помощь самым маленьким пациентам нашего города. В нем есть безопасные условия, где родители могут быть уверены, что их дети получат лучшее медицинское обслуживание, подчеркнули в пресс-службе.

Отделение не работало с апреля 2023 года. Теперь же в больницу вернулся педиатр Кайрат Булатбаев и оно снова возобновит работу. В отделении размещено 10 больничных коек. Это событие поспособствует развитию детской медицины в Яровом и повысит качество жизни детей.

Как отметил мэр Ярового Владислав Шилов, городские власти помогут педиатру больницы с предоставлением жилья. Возможность появилась благодаря действиям нового руководителя медсанчасти. Он добавил, что администрация Ярового систематически прорабатывает вопрос по предоставлению служебного жилья медработникам.