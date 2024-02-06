В Яровом осудили мужчину, который ударил фельдшера из-за парковки
Eму назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год
06 февраля 2024, 18:45, ИА Амител
Жителя Ярового осудили за нападение на фельдшера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, 25-летнего молодого человека признали виновным по п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности") – ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Как установил суд, 17 июля 2023 года сотрудники скорой прибыли по вызову в многоквартирный жилой дом. Медицинская помощь потребовалась приехавшей на отдых жительнице Барнаула. Женщину вынесли из квартиры, однако в служебный автомобиль поместить ее не удалось.
По требованию осужденного, который тоже проживал в одной из квартир дома, машину скорой помощи переставили в отдалении. Фельдшер высказал в адрес осужденного словесные претензии, что он мог припарковаться и после того, как они загрузят женщину. После этого мужчина ударил медицинского работника, от чего тот упал на асфальт. Здоровью медика причинен вред средней тяжести.
Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, приговор уже вступил в законную силу.
19:07:01 06-02-2024
мало, очень мало.
20:31:37 06-02-2024
Почему условно - то? Ну слов нет! Ублюдок травмировал фельдшера при исполнении своих профессиональных обязанностей, а не где - то в кабаке. И женщину больную уронили с носилок на асфальт из - за этого урода. Ну пусть судья подождёт, когда этот отморозок убъёт кого ни будь
07:55:59 07-02-2024
Надо на лбу каленым железом выжигать таким упырям - У Б Л Ю Д О К. Чтобы родители и его дети знали, с кем живут.
11:33:55 07-02-2024
почему то к неадекватным персонам закон у нас очень мягок. А этот урод реально опасен.
11:42:37 07-02-2024
- " закон у нас очень мягок" ======== Законов у нас до чертовой матери, но все они коррупционные - сто дышло куда повернут, то и вышло.