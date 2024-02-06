В Яровом осудили мужчину, который ударил фельдшера из-за парковки

Eму назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год

06 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Кадр с места происшествия / Видео Mash Siberia

Жителя Ярового осудили за нападение на фельдшера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, 25-летнего молодого человека признали виновным по п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности") – ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Как установил суд, 17 июля 2023 года сотрудники скорой прибыли по вызову в многоквартирный жилой дом. Медицинская помощь потребовалась приехавшей на отдых жительнице Барнаула. Женщину вынесли из квартиры, однако в служебный автомобиль поместить ее не удалось.

По требованию осужденного, который тоже проживал в одной из квартир дома, машину скорой помощи переставили в отдалении. Фельдшер высказал в адрес осужденного словесные претензии, что он мог припарковаться и после того, как они загрузят женщину. После этого мужчина ударил медицинского работника, от чего тот упал на асфальт. Здоровью медика причинен вред средней тяжести.

Как отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, приговор уже вступил в законную силу.