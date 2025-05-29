В мэрии Барнаула назвали перспективные микрорайоны под снос жилья и реновацию

Жилую застройку планируют запустить на улице Советской Армии, Воровского, Цеховой и других

29 мая 2025, 14:16, ИА Амител

Дома на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле планируют менять ветхие жилые дома на современные микрорайоны. Для пилотного проекта выбрали микрорайон Поток. Этот опыт хотят реализовать и на других участках, сообщает "Толк".

В 2025 году на переселение барнаульцев из аварийного жилья выделили 793,1 млн рублей. По состоянию на 16 мая, из них освоено уже 645 млн. Однако на все выделенного объема финансирования не хватает. Поэтому городская администрация планирует привлекать для расселения частный капитал. Для этого нужно предварительно сформировать участки.

Ожидается, что в сентябре пройдет первый аукцион, который предложит девелоперу под застройку территорию микрорайона Поток. На месте аварийных домов возведут 40 многоквартирных домов и социальные объекты – это более 30 га городской застройки. Градостроительный потенциал Потока оценивают в 381 тыс. кв. метров жилья. Но условия договора и его стартовая цена пока не озвучивались.

"В дальнейшем предполагается реализация проектов комплексного развития территории жилой застройки по ул. Советской Армии, ул. Воровского, ул. Цеховой, ул. Кулагина, ул. Рылеева и т. д.", – рассказали "Толку" в мэрии.

Также власти города уточнили, что под снос чаще всего попадают или подлежат реконструкции дома, построенные с 1951 по 1970 год.

Со слов специалистов, пока проектов планировок, концепции развития или мастер-плана у этих территорий нет. Сколько жилья и для какого количества человек там можно построить, а также где разместить социальные и коммерческие объекты, пока неясно. Эти вопросы появятся на момент реализации конкретных проектов по КРТ.

Однако для этого потребуется предварительный градостроительный и пространственно-экономический анализ.