В мэрии Барнаула отреагировали на ситуацию с дорогой в садоводстве "Росинка"
Злополучная дорога находится на балансе городских властей
03 октября 2023, 15:13, ИА Амител
В мэрии Барнаула отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг садоводства "Росинка", члены которой 1 октября устроили пикет с требованием привести проезжую часть в нормативное состояние.
Как уточнили в пресс-службе администрации города, дорога от Змеиногорского тракта до СНТ "Мелиоратор" и "Росинка" находится на балансе комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Возможность включения участка трассы в план работ рассмотрят при формировании соответствующего документа на 2024 год.
"План по текущему ремонту дорог формируется ежегодно с учетом обращения жителей, депутатского корпуса и доведенного финансирования. В приоритетном порядке в план включаются улицы с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств, основные транспортные магистрали и улицы, по которым проложены маршруты движения городского общественного транспорта, улицы с расположением социально значимых объектов, чтобы обеспечить безопасность движения на таких участках", – пояснили в администрации.
При этом по программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" в 2023 году привели в порядок пять участков дорог сельских и поселковых территорий, частного сектора. Общая площадь отремонтированных участков составила 6 тысяч "квадратов".
"Горожане также могут сами инициировать обновление дорог, приняв участие в городской программе инициативного бюджетирования", – добавили в мэрии.
Напомним, 1 октября в барнаульском садоводстве "Росинка" прошел пикет, на котором дачники потребовали от властей привести участок трассы от Змеиногорского тракта в нормативное состояние. Садоводы утверждают, что из-за ям и колдобин они не могут проехать к своим дачам.
А перевозчик, обслуживающий единственный маршрут № 111, со слов председателя СНТ Татьяны Мазановой, пригрозил, что в следующем дачном сезоне не выпустит автобусы на этот маршрут до тех пор, пока трассу не приведут в нормативное состояние. Между тем в мэрии доложили, что работа садоводческого автобусного маршрута №111 "организована в плановом режиме, исходя из погодных условий и будет осуществляться по 15 октября включительно в соответствии с условиями муниципального контракта". О перспективах продления контракта с перевозчиком в следующих садоводческих сезонах в мэрии не сообщили.
17:27:34 03-10-2023
Болтуны! Хоть грейдер направьте, да ямы глиной засыпьте!
16:15:29 04-10-2023
Прохожий (17:27:34 03-10-2023) Болтуны! Хоть грейдер направьте, да ямы глиной засыпьте!... Ну так пусть это дорожники и сделают ,а то по бумагам только отписки строчить умеют.
17:56:05 03-10-2023
Какой то из пальца высосаный пиар Город развивается, постоянно строятся и содержатся дороги, парки! Неужели дорога для ста садоводов может быть в приоритете?? А что неправильно ответили? Пусть те, кто на этот пикет пришёл подготовят документы и подадут на участие в программе инициативного бюджетирования. А нет же. Это вряд ли, это ж надо как то самим пошевелиться, уж лучше постоять, повыступать, повозмущаться
22:15:26 03-10-2023
Валентина Петровна (17:56:05 03-10-2023) Какой то из пальца высосаный пиар Город развивается, постоян... А не слишком ли Вы умная, Валентина Петровна! С чего вдруг садоводы должны сами ремонтировать дорогу, по которой проезжают самосвалы и камазы с соседних посёлков Центральный и других? И не сто садоводов а полторы тысячи!
23:25:02 04-10-2023
Валентина Петровна (17:56:05 03-10-2023) Какой то из пальца высосаный пиар Город развивается, постоян... В одном садоводство Росинка больше тысячи домов
08:38:36 05-10-2023
Валентина Петровна (17:56:05 03-10-2023) Какой то из пальца высосаный пиар Город развивается, постоян... Сами и шевелимся, вот уже 12 лет. Вы же не знаете всех мытарств по всем, всем инстанциям, а быстрее осуждать. Это уже вынужденная мера - пикет. Так как до этого бесконечные обращения в разные инстанции, и только отписки. Вы же знаете что у нас в стране пока не предашь огласке тот или иной вопрос ничего с места не сдвинется. И мы просим не в самом садоводстве за нас делать дорогу, а до него, а это разные вещи. В том то и дело что пока можно было то и ремонтировали дважды дорогу. Но теперь это собственность города и мы не имеем права к ней лезть. Но там ещё нюанс, мы ремонтировали дважды, до 2017 года а пользовались то этой дорогой все, а не наши два садоводства, поскольку эта дорога ведёт от змеиногорского тракта к посёлкам : Центральный, Лебяжье и новым (строящимся) например Благодатное, и по отремонтированной нами дороге почему-то очень даже хорошо ездили большегрузы, ломая и разбивая данную дорогу, оказывается дорогой очень даже охотно можно пользоваться всем если она отремонтирована, так какая же она наша, если ей пользуются все. Поэтому не зная подробностей не спешите обвинять людей в сидении на месте и ничего не делании, уж сколько всего наша Председатель сделала для этого сама , такого председателя в каждое садоводство и глядишь мир получше бы стал. Предлагался и вариант что два садоводства ремонтируют участок дороги ведущий только до садоводств и ставим тогда шлагбаум, чтобы ей пользовались только садоводы, на это сказано было - нет, нельзя, это не ваша личная дорога (точный ответ не знаю, передаю смысл). В общем это тема долгая, люди занимаются много лет.
18:20:21 03-10-2023
Садоводы сами должны платиь за обустройство своей территории, в том числе дороги, вода и др. В городе дороги нужно делать, особенно во дворах!
21:51:30 03-10-2023
Кузьма (18:20:21 03-10-2023) Садоводы сами должны платиь за обустройство своей территории... А чем твой двор лудще
22:17:53 03-10-2023
Кузьма (18:20:21 03-10-2023) Садоводы сами должны платиь за обустройство своей территории... В своём садоводстве сами и оплачиваем ремонт своих дорог, а это муниципальная дорога, по которой ездит общественный транспорт. То есть, вам во дворах хочется дорог, а нам не хочется? Каждому своё
22:35:58 03-10-2023
Кузьма (18:20:21 03-10-2023) Садоводы сами должны платиь за обустройство своей территории... А что бы жильцам, следуя Вашему мнению, не скинуться и не отремонтировать дворы?
20:52:41 03-10-2023
я лишь гость в "Росинке", за сезон несколько раз туда ездила, но впечатления от дороги- сильнейшие... автобус на всем протяжении буквально "плывет по волнам" , выгребаясь из одной и ныряя в другую яму, однажды одна дама возопила "не тряси автобус, не дрова везешь", водитель не успел ничего сказать, так как пассажиры хором закричали "ты в окно посмотри и тогда поймешь, почему так качает, там ямы через каждые полметра"....все части автобуса так сотрясаются, что страшно- вдруг посыплются на ходу....
21:53:52 03-10-2023
Город должен содержать дороги регулярно. Из маленькой ямки обычно возникают большие ямы.
22:38:03 03-10-2023
Сама -то поняла, что посоветовала? Люди требуют дорогу ДО садоводств. Ну, уже и хозяева дороги сразу нашлись!!
07:07:37 04-10-2023
Будем также пикетировать на ул. Целинной, родители дошкольных учреждений, школы №118, работники краевой психиатрической больницы и жители Новосиликатного
08:32:45 04-10-2023
Сергей Тастан (07:07:37 04-10-2023) Будем также пикетировать на ул. Целинной, родители дошкольны... О да! Довелось у вас там проехать пару раз, мда...хуже только ул. Семенова в Барнауле))