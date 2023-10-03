Злополучная дорога находится на балансе городских властей

03 октября 2023, 15:13, ИА Амител

Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг садоводства "Росинка", члены которой 1 октября устроили пикет с требованием привести проезжую часть в нормативное состояние.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, дорога от Змеиногорского тракта до СНТ "Мелиоратор" и "Росинка" находится на балансе комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Возможность включения участка трассы в план работ рассмотрят при формировании соответствующего документа на 2024 год.

"План по текущему ремонту дорог формируется ежегодно с учетом обращения жителей, депутатского корпуса и доведенного финансирования. В приоритетном порядке в план включаются улицы с наибольшей интенсивностью движения транспортных средств, основные транспортные магистрали и улицы, по которым проложены маршруты движения городского общественного транспорта, улицы с расположением социально значимых объектов, чтобы обеспечить безопасность движения на таких участках", – пояснили в администрации.

При этом по программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы" в 2023 году привели в порядок пять участков дорог сельских и поселковых территорий, частного сектора. Общая площадь отремонтированных участков составила 6 тысяч "квадратов".

"Горожане также могут сами инициировать обновление дорог, приняв участие в городской программе инициативного бюджетирования", – добавили в мэрии.

Напомним, 1 октября в барнаульском садоводстве "Росинка" прошел пикет, на котором дачники потребовали от властей привести участок трассы от Змеиногорского тракта в нормативное состояние. Садоводы утверждают, что из-за ям и колдобин они не могут проехать к своим дачам.

А перевозчик, обслуживающий единственный маршрут № 111, со слов председателя СНТ Татьяны Мазановой, пригрозил, что в следующем дачном сезоне не выпустит автобусы на этот маршрут до тех пор, пока трассу не приведут в нормативное состояние. Между тем в мэрии доложили, что работа садоводческого автобусного маршрута №111 "организована в плановом режиме, исходя из погодных условий и будет осуществляться по 15 октября включительно в соответствии с условиями муниципального контракта". О перспективах продления контракта с перевозчиком в следующих садоводческих сезонах в мэрии не сообщили.