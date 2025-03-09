В мэрии Барнаула объяснили, что делать, если в многоквартирном доме протекает кровля

Управляющая организация должна немедленно предотвратить подтопление

09 марта 2025, 14:43, ИА Амител

Дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Из-за непогоды в многоквартирных домах нередко протекает кровля. Причинами могут стать несвоевременный ремонт, нарушение целостности конструкции или износ материалов. В барнаульской мэрии рассказали, как поступать в такой ситуации.

Первым шагом необходимо уточнить, какая организация управляет вашим домом. Для этого можно воспользоваться Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства.

Если в доме действительно есть протечка, управляющая компания обязана немедленно предотвратить подтопление – очистить кровлю от снега и наледи, обследовать на предмет повреждения. В теплое время года на плоских кровлях следует выполнить текущий ремонт, а на шатровых – провести ремонт как можно быстрее.

"На общем собрании собственники помещений в доме совместно с управляющей организацией могут принять решение по текущему ремонту крыши и источнике финансирования", – отметили в администрации.

При значительных повреждениях, когда требуется демонтаж старого покрытия и укладка нового, проводится капитальный ремонт.

Отмечается, что можно ускорить сроки ремонта, если собственники накопят достаточно средств, представят заключение специализированной организации и оформят протокол общего собрания. С полным пакетом документов можно обратиться в комитет ЖКХ.