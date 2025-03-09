В мэрии Барнаула объяснили, что делать, если в многоквартирном доме протекает кровля
Управляющая организация должна немедленно предотвратить подтопление
09 марта 2025, 14:43, ИА Амител
Из-за непогоды в многоквартирных домах нередко протекает кровля. Причинами могут стать несвоевременный ремонт, нарушение целостности конструкции или износ материалов. В барнаульской мэрии рассказали, как поступать в такой ситуации.
Первым шагом необходимо уточнить, какая организация управляет вашим домом. Для этого можно воспользоваться Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства.
Если в доме действительно есть протечка, управляющая компания обязана немедленно предотвратить подтопление – очистить кровлю от снега и наледи, обследовать на предмет повреждения. В теплое время года на плоских кровлях следует выполнить текущий ремонт, а на шатровых – провести ремонт как можно быстрее.
"На общем собрании собственники помещений в доме совместно с управляющей организацией могут принять решение по текущему ремонту крыши и источнике финансирования", – отметили в администрации.
При значительных повреждениях, когда требуется демонтаж старого покрытия и укладка нового, проводится капитальный ремонт.
Отмечается, что можно ускорить сроки ремонта, если собственники накопят достаточно средств, представят заключение специализированной организации и оформят протокол общего собрания. С полным пакетом документов можно обратиться в комитет ЖКХ.
17:07:44 09-03-2025
Вы об этом управляющей кампании и напомните
20:00:10 09-03-2025
А нашим управляйкам вообще все ровно, хоть говори, хоть нет, все равно ничего не делают! Крыша вся во льду и снега куча, дождутся, когда на когонибудь свалится и прибьет. УК ИНТЕР, если что. Имейте ввиду, я предупреждал))))
20:55:00 09-03-2025
Напоминаю мэрии (а у нас мэр есть?) - если управляющая компания не работает у неё отзывают лицензию.
17:28:44 11-03-2025
Олег (20:55:00 09-03-2025) Напоминаю мэрии (а у нас мэр есть?) - если управляющая комп... Зачем? Кому это надо? Никто у них лицензию не отзывает.
21:56:56 09-03-2025
Отмечается, что можно ускорить сроки ремонта, если собственники накопят достаточно средств, представят заключение специализированной организации и оформят протокол общего собрания. С полным пакетом документов можно обратиться в комитет ЖКХ./////////////////////// сколько стоит заключение специализированной организации? Собственники должны оплатить заключение из своих средств? Тогда комитет ЖКХ разрешит использовать капремонтные деньги (опять же собственников).
16:19:45 10-03-2025
Барнаул, Солнечная поляна, 20 г, 64. Четыре года течет крыша. Квартиру заливает. Каждую весну сам скидываю снег и долблю лёд, делаю ремонт (обои, потолок). Сменилось четыре председателя ЖСК Солнечное, одни обещания, говорят нет средств. Писали два заявления в администрацию, ноль эмоций. В этом году хочу за свой счёт делать ремонт крыши над своей квартирой. Комитет ЖКХа, ха, ха. Смех сквозь слезы.
17:29:45 11-03-2025
Евгений (16:19:45 10-03-2025) Барнаул, Солнечная поляна, 20 г, 64. Четыре года течет крыш... Запросите потом возврат с капремонта за сделанную работу. Прям интересен ответ
16:44:57 10-03-2025
надо смотреть что за дом и что за крыша. Если дом старый то лучше всего не ждать а скинуться и за свой счет поставить железную крышу которая в форме треугольника.
Если денег нет то УК можно предложить за счет УК надстроить мансардный холодный этаж и сдавать его летом под сдатку. А прибыль пускать на развитие дома. Прикиньте количество квартир, вычислите сколько дней с мая по октябрь и сколько получится помещений. Если взять посуточную среднюю стоимость сьема помещения и умножить выходит очень очень приличная сумма. Эта мансарда окупит себя примерно за одно лето. А если дом в центре то за месяц. А дальше например можно ремонты за счет сдатки устраивать в доме - в столицах так везде и делается
17:07:36 10-03-2025
умный (16:44:57 10-03-2025) надо смотреть что за дом и что за крыша. Если дом старый то ... Ох уж эти мамкины математико-строители... Вы хотя бы примерную сумму представляете во сколько обойдется шатровая крыша (по вашей терминологии "в форме треугольника") на площади хотя бы 200 квадратов? А это небольшой дом в пару подъездов и этажа в 2-3. Т.е. квартир там будет штук 20, м.б. чуть более, а м.б. и меньше... Ну а про надстройку в Барнауле за счет УК мансард, это вообще ваша протухшая фантазия... Но прежде чем вы начнете пищать, что мансарды везде в европах делают, вы на первые вопросы ответьте. Во сколько обойдется шатровка на доме 10*20 метров и во сколько это вывалится на 20 (условных) квартир?