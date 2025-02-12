Никаких МУК. Чем обернется ликвидация муниципальных управляющих компаний?
Перед жильцами стоит сложный выбор, уверяет эксперт
12 февраля 2025, 10:45, ИА Амител
По всей стране продолжается ликвидация муниципальных управляющих компаний, созданных до 2020 года. Барнаул не стал исключением: три крупные МУК уже закрыты, а четвертая, "ЖЭУ-30", до марта будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью. Это означает, что теперь рынок ЖКХ переходит на конкурентные условия, а жители многоквартирных домов вынуждены выбирать новую управляющую компанию или создавать товарищество собственников жилья (ТСЖ).
Что изменится для барнаульцев?
Как радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул объяснил Дмитрий Косов, руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, перед жильцами стоит сложный выбор: довериться частной УК, создать ТСЖ или остаться в реорганизованной МУК. Однако практика показывает, что ТСЖ – вариант не для всех.
"Чтобы товарищество работало эффективно, нужно объединение крупных домов. Но на практике это редко получается – возникают споры между жильцами. В итоге большинство все же выбирают управляющую компанию", – поясняет эксперт.
При выборе новой УК жильцам стоит учитывать:
- расположение – офис должен быть не дальше 3 км от дома;
- репутацию – можно проверить в интернете или на сайте Госжилинспекции, обращая внимание на наличие нарушений;
- прозрачность – компания обязана публиковать финансовые отчеты и раскрывать, куда идут деньги жильцов.
Почему важен тариф?
Одна из главных проблем ЖКХ – недофинансирование домов. По словам Косова, многие жильцы недооценивают стоимость содержания зданий и платят по 9–12 рублей за квадратный метр, тогда как экономически обоснованный тариф должен быть не менее 25–30 рублей.
"Жители жалуются, что УК ничего не делает. Но если дом собирает мало средств, их хватает только на дворника и аварийные ремонты", – объясняет эксперт.
В некоторых регионах, например в Новосибирске и Омске, установлен муниципальный тариф 30 рублей за квадратный метр, а в Бийске – около 25 рублей.
Как зарабатывать на содержание дома?
Для увеличения бюджета дома можно использовать:
- сдачу подвальных помещений в аренду (если они пригодны);
- размещение рекламы на фасадах и подъездах;
- заключение договоров с интернет-провайдерами за размещение оборудования.
Эти средства могут пойти на благоустройство и ремонт, объяснил эксперт.
Что делать, если дом срочно нуждается в капремонте?
Многие старые дома сталкиваются с проблемой изношенной инфраструктуры. В таких случаях управляющая компания не обязана полностью менять кровлю или коммуникации – это задача фонда капремонта.
"Если крыша дома протекает уже несколько лет, латочные ремонты не помогут. Жильцам нужно заявляться в программу капремонта, собирать средства и добиваться включения в план работ", – советует Косов.
Основные проблемы ЖКХ в Барнауле
Косов назвал проблемы, с которыми барнаульцы сталкиваются в сфере коммунального хозяйства чаще всего:
- низкие тарифы, из-за которых УК не могут выполнять все работы;
- недостаточная юридическая грамотность жильцов, которые путают подрядные договоры с полноценным управлением;
- маленькие дома на "непосредственном управлении", которые не способны самостоятельно обеспечивать себя услугами.
"Хочется надеяться, что уровень юридической грамотности барнаульцев будет расти", – завершил эксперт.
10:56:33 12-02-2025
ТСЖ не пройдёт.
Потому что в каждом конкретном многоквартирном доме очень много "шариковых". "Взять и поделить", "государство нам должно".
13:02:20 12-02-2025
Кхм... (10:56:33 12-02-2025) ТСЖ не пройдёт.Потому что в каждом конкретном многокварт... Их везде полно. Посмотрите, как нагло откусывают тросиками и цепочками "свои" места под автомобили... жлобская психология колхозана...
11:01:10 12-02-2025
Федеральный закон от 06.04.2024 № 67-ФЗ с августа 2024 года провайдерам открыли свободный и бесплатный доступ в многоквартирные дома (МКД) поэтому заключение договоров с интернет-провайдерами за размещение оборудования противоречит ему. "Хочется надеяться, что уровень юридической грамотности ЭКСПЕРТОВ будет расти"!!!!
11:59:34 12-02-2025
За размещение оборудования да , а за потреблённую электро энергию для оборудование ?
12:26:51 12-02-2025
Ну вот у нас ТСЖ. Был хороший председатель (житель этого же дома), который и сам дворнику помогал. И за него работал, когда тот болел. Но нашлось с 70 квартир, кому что-то не нравилось (они бы пожили в доме, откуда я переехал и там была УК). И рвались побыть председателем другие, негласно кандидатуру утвердили. Полномочия истекли, председатель умыл руки, сказал, ну и ладно, и так за 20ку работаю, больше на благо дома, чем для себя. Раз мозг выносите и не нравится, рулите сами, а я посмотрю, в конце посмеюсь. Новый председатель, житель дома, тоже не плох, но и года не прошло, говорит, я дорабатываю и всё. Затыркали, особенно бабки, то да это расскажи, да покажи. Он реально очень хотел на благо дома, но мозга повыносили. Ну и кто следующий? А никто. Давайте мож прежнего попросим, говорят?. А я думаю, прежний и не захочет. Я говорю, может в УК? Говорят, да не надо, они ничего делать не будут. Такой вот да, замкнутый круг. У ТСЖ, достаточно 2-3 квартиры, которые будут выносить мозг председателю и этого достаточно. Видят часто, сказать есть всё возможность в глаза. А по УК уже каждый так бегать не будет и ныть. В предыдущем доме директор УК, вообще многих жильцов нашего дома в ЧС внёс, чтобы дозвониться ему не могли )))
Я сам ему звоню, говорю у меня вода горячая, совсем не горячая (свой подогрев у дома был). Он говорит, что сам виноват. Все вечером пришли и моются, на всех горячей не хватает. Выбирай другое время )) Или плати за чуть тёплую, как за горячую.
12:40:46 12-02-2025
Хозяева ЖЭУ поменьше бы клали в карман и на дом бы хватало. Им мало тарифа, а мы можем платить столько сколько позволяет доход. Зачем ликвидировать МУП пусть работают на хозрасчетной основе.
Во основе всего порядочность и честность, а у ООО с этим проблемы.
12:49:15 12-02-2025
Муниципальные - т.е государственные , куда государство средства девало? за столько лет?
13:01:30 12-02-2025
Еще бы что-то сделать с тотальными махинациями УК о якобы голосованиях жильцов (за повышение тарифов и т.п.). Всем же понятно что это липа и откровенная подделка документов (протоколов голосования).
13:09:21 12-02-2025
Вот стоят два дома по соседству, абсолютно одинаковые пятиэтажные панельки-хрущевки, в один год построенные, но - одним управляет МУК "Центральная", другим - иная, частная, компания. Так во втором доме уже давно и крышу скатную сделали, и детскую площадку, и парковки. А МУК "центральная" за 20 лет ни разу ни один подъезд не отремонтировала, все бурчат - денег, мол, нет. Крыша течет - терпите, денег нет, а ваша очередь на капремонт в 39 году. А на просьбу предоставить отчет о тратах шары пучат - вы еще кто тут такие, чтобы с нас отчета требовать? Я не сторонник всего частного, особенно в ЖКХ, но сколько за двадцать-то лет муниципалам было заплачено жителями, пусть даже по 9-12 рублей с квадрата? А результат? Где деньги, Зин?