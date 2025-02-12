Никаких МУК. Чем обернется ликвидация муниципальных управляющих компаний?

Перед жильцами стоит сложный выбор, уверяет эксперт

12 февраля 2025, 10:45, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По всей стране продолжается ликвидация муниципальных управляющих компаний, созданных до 2020 года. Барнаул не стал исключением: три крупные МУК уже закрыты, а четвертая, "ЖЭУ-30", до марта будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью. Это означает, что теперь рынок ЖКХ переходит на конкурентные условия, а жители многоквартирных домов вынуждены выбирать новую управляющую компанию или создавать товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Что изменится для барнаульцев?

Как радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул объяснил Дмитрий Косов, руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, перед жильцами стоит сложный выбор: довериться частной УК, создать ТСЖ или остаться в реорганизованной МУК. Однако практика показывает, что ТСЖ – вариант не для всех.

"Чтобы товарищество работало эффективно, нужно объединение крупных домов. Но на практике это редко получается – возникают споры между жильцами. В итоге большинство все же выбирают управляющую компанию", – поясняет эксперт.

При выборе новой УК жильцам стоит учитывать:

расположение – офис должен быть не дальше 3 км от дома;

офис должен быть не дальше 3 км от дома; репутацию – можно проверить в интернете или на сайте Госжилинспекции, обращая внимание на наличие нарушений;

можно проверить в интернете или на сайте Госжилинспекции, обращая внимание на наличие нарушений; прозрачность – компания обязана публиковать финансовые отчеты и раскрывать, куда идут деньги жильцов.

Почему важен тариф?

Одна из главных проблем ЖКХ – недофинансирование домов. По словам Косова, многие жильцы недооценивают стоимость содержания зданий и платят по 9–12 рублей за квадратный метр, тогда как экономически обоснованный тариф должен быть не менее 25–30 рублей.

"Жители жалуются, что УК ничего не делает. Но если дом собирает мало средств, их хватает только на дворника и аварийные ремонты", – объясняет эксперт.

В некоторых регионах, например в Новосибирске и Омске, установлен муниципальный тариф 30 рублей за квадратный метр, а в Бийске – около 25 рублей.

Как зарабатывать на содержание дома?

Для увеличения бюджета дома можно использовать:

сдачу подвальных помещений в аренду (если они пригодны);

размещение рекламы на фасадах и подъездах;

заключение договоров с интернет-провайдерами за размещение оборудования.

Эти средства могут пойти на благоустройство и ремонт, объяснил эксперт.

Что делать, если дом срочно нуждается в капремонте?

Многие старые дома сталкиваются с проблемой изношенной инфраструктуры. В таких случаях управляющая компания не обязана полностью менять кровлю или коммуникации – это задача фонда капремонта.

"Если крыша дома протекает уже несколько лет, латочные ремонты не помогут. Жильцам нужно заявляться в программу капремонта, собирать средства и добиваться включения в план работ", – советует Косов.

Основные проблемы ЖКХ в Барнауле

Косов назвал проблемы, с которыми барнаульцы сталкиваются в сфере коммунального хозяйства чаще всего:

низкие тарифы, из-за которых УК не могут выполнять все работы;

недостаточная юридическая грамотность жильцов, которые путают подрядные договоры с полноценным управлением;

маленькие дома на "непосредственном управлении", которые не способны самостоятельно обеспечивать себя услугами.