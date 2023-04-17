В мэрии Барнаула определили состав оргкомитета по подготовке к Дню города

Его главой стал Вячеслав Франк, а членами – главы районов и почти всё руководство городской администрации

17 апреля 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула утвердили состав организационного комитета по подготовке и празднованию Дня города. Соответствующий документ опубликовали на правовом портале администрации краевой столицы.

Главой комитета стал мэр Вячеслав Франк, а заместителем назначен замглавы города по социальной политике Александр Артёмов. Также в состав вошли руководители администраций районов Барнаула и почти всё руководство мэрии.

Кроме того, в комитете будут работать глава МУП "Барнаулгорсвет" Владимир Бурягин. Правоохранителей должен представить начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

Напомним, что Барнаул отметит свой день рождения в начале осени. В 2023 году столице исполнится 293 года. Празднование традиционно сопровождается мероприятиями и салютом.