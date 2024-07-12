В мэрии Барнаула рассказали, где снесут аварийные деревья на следующей неделе
Работы будут вестись на проспекте Ленина, улицах Юрина, Советской Армии, Георгия Исакова и ряде других
12 июля 2024, 14:16, ИА Амител
Дерево / Источник фото: unsplash.com
МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжает работы по санитарной обрезке и сносу аварийных и сухостойных деревьев в Барнауле, сообщили в мэрии.
В течение следующей недели планируют убрать:
- десять деревьев – на улице Юрина у зданий № 202, 203, 225, 245, 267;
- шесть деревьев – на проспекте Ленина у зданий № 73, 75, 81;
- пять деревьев – на улице Советской Армии у зданий № 142, 142а, 146;
- три дерева – на улице Георгия Исакова у зданий № 167 и 177.
Эти же работы проведут по проспектам Комсомольскому и Строителей и улицам Молодежной, Гоголя, Короленко, Ползунова, Пролетарской, Чкалова и Островского, но точные адреса в мэрии не назвали.
"Для формирования нового зеленого каркаса взамен снесенных аварийных деревьев высаживаются новые. В этом году запланировано высадить более двух тысяч деревьев и кустарников", – говорится в сообщении.
14:39:51 12-07-2024
Снос на миллионы. Сколько там выделили?
14:51:26 12-07-2024
В среднем снос полный дерева 5-7 т.р. Мы как то проверяли законность и выявили обогащение в УК. завышанно не по детски в 5-раз и выше. Если у вас в доме решили спилить, не поленитесь узнайте сумму и удивитесь как много денег взымают.
15:04:00 12-07-2024
Да сколько можно уже, а?
Город в грязи, неухоженный, трава по пояс была, даже на аллеях. Песок с зимы не убирали...А вот пилить- это да, всегда готовы! Город задыхается! Зеленых насаждений не хватает! Сколько прибавилось транспорта! Высаживаете вы только на словах! Или в новых районах! А пилите везде.Если реально сухостой и аварийное- то тут же садить на место них большемеры и следить и поливать! А так вы занимаетесь уничтожением зелени, которой в городе катострофически не хватает и все! Деньги же надо освоить!!!
17:41:59 12-07-2024
А Павловский тракт 307к1 что с ним!? Такого позорища и заброшки нет нигде в городе , все запросы игнорируются администрацией , можно бы было прикладывать фото накидал бы сюда весь этот треш из покореженных клёнов , и бомжи там уже на лавках живут никому дела нет и спилить самостоятельно запрещают.
07:10:07 13-07-2024
А на пр. Ленина за Севоро-западной куча засохших деревьев стоит. И не надо все в кучу считать и кустарники и деревья. Это безграмотно. А если точнее у деревьев указывают возвраст. Ведь это детям понятно 2 года или 8 лет дереву.
07:17:37 13-07-2024
Что говорить про окраины если в центре на пл.Октября все засрано. В переход спускаться днем неприятно и страшно. Около музея бурьян. Мэр города приглашаем вас, пройдитесь пешком. Если более душой за город и вы настоящий мэр, то загляните и во дворы. Ждем вашей реакции. Будет чисто значит кто-то работает. Если вам дела нет даже до центра то пора вам на покой.