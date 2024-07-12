В мэрии Барнаула рассказали, где снесут аварийные деревья на следующей неделе

Работы будут вестись на проспекте Ленина, улицах Юрина, Советской Армии, Георгия Исакова и ряде других

12 июля 2024, 14:16, ИА Амител

Дерево / Источник фото: unsplash.com

МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжает работы по санитарной обрезке и сносу аварийных и сухостойных деревьев в Барнауле, сообщили в мэрии.

В течение следующей недели планируют убрать:

десять деревьев – на улице Юрина у зданий № 202, 203, 225, 245, 267;

шесть деревьев – на проспекте Ленина у зданий № 73, 75, 81;

пять деревьев – на улице Советской Армии у зданий № 142, 142а, 146;

три дерева – на улице Георгия Исакова у зданий № 167 и 177.

Эти же работы проведут по проспектам Комсомольскому и Строителей и улицам Молодежной, Гоголя, Короленко, Ползунова, Пролетарской, Чкалова и Островского, но точные адреса в мэрии не назвали.