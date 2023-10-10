В мэрии Барнаула рассказали, какие дороги починят на этой неделе
Работы проходят на нескольких участках
10 октября 2023, 07:40, ИА Амител
В Барнауле дорожники "Автодорстроя" продолжают ремонтировать дороги. На текущей неделе работы проведут на нескольких участках, сообщили в мэрии.
В частности, рабочие выполнят устройство посадочной площадки и подхода к пешеходному переходу на улице Мамонтова и сделают еще несколько подходов к пешеходным переходам на Павловском тракте, улицах Попова, Матросова, Рождественская и др.
Кроме того, в планах оборудовать искусственные неровности на Антона Петрова и Дальней, починить участок дороги на проспекте Ленина (от улицы Димитрова до площади Октября) и продолжить устройство пешеходных мостиков на пересечении ул. Гоголя и пер. Революционного.
07:48:05 10-10-2023
Новость несколько иначе должна звучать. Примерно так" В Барнауле дорожники Автодорстроя продолжат портить дороги размещая лежачих полицейских не по ГОСТ где надо и где не надо. Нафига например на въезде в селикатный бугор поклали? Или ТРИ бугра напротив школы. Да ладно бы по ГОСТ, бугры такие, что пузотерки вынуждены останавливаться чтобы перебраться, и от этого теперь пробка. В ж***у такой ремонт! У нас и так пробки такие, что москвичи удивляются, а мы продолжаем вместо решения проблем с пробками, класть повсюду искуственные неровности, да еще какие, ощущение, что соревнование идет, где выше, где больше!
09:35:37 10-10-2023
Действительно половину лежачих полицейских приходится переезжать на скорости 3-5км/ч, а парочка попалась где даже ползком зацепился - это вредительство! Надо пешеходов учить аккуратно дорогу переходить! Нас раньше учили - посмотри налево, на право...
12:17:48 10-10-2023
интересно, какой олигофрен пролоббировал ограничение скорости в 20 кс\ч на пешеходных переходах ??! а что не 1 км\ч ??
14:17:21 10-10-2023
Посадочные площадки у пешеходного перехода на двух полной дороге? Что является не безопасным.
15:56:09 10-10-2023
ЗООТЕНИЧЕСКАЯ ПОСЁЛОК ЮЖНЫЙ! КОГДА... НИКОГДА!?
21:31:21 10-10-2023
зато на прудах сегодня разметку нарисовали