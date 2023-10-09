Как "профессиональный жалобщик" из Тамбова сорвал закупку по Новому мосту в Барнауле

Торги по обслуживанию Нового моста в Барнауле остановили из-за жалобы тамбовского "короля срыва госзакупок" в ФАС

09 октября 2023, 08:15, Антон Дегтярев

Новый мост / Фото: amic.ru

"Алтайавтодор" пытался найти подрядчика для технического обслуживания и ремонта оборудования на Новом мосту через Обь в Барнауле. За все это выбранной компании предлагалось максимум 6,8 млн рублей. На лот заявку подала всего одна компания, которая и стала победителем. Однако некий бизнесмен из Тамбова Захиджон Тожибаев направил на закупку жалобу в антимонопольную службу и процедуру приостановили, сообщает портал госзакупок. При этом данная "кляуза" далеко не первая в карьере Тожибаева, и этого бизнесмена в интернете называют "профессиональным жалобщиком", за год он пытался оспорить уже более двух тысяч закупок.

Что это за закупка?

По условиям закупки подрядчик должен выполнять работы по техническому обслуживанию Нового моста в Барнауле, ремонтировать оборудование на нем, покупать запчасти и расходные материалы. Он обязан следить за работой систем видеонаблюдения, сигнализации, а также инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на мосту. А именно – за телекамерами, видеорегистратором, мониторами, пультом управления, приборами, оповещателем и другим оборудованием.

Победитель торгов также должен обслуживать системы сбора и обработки информации, громкоговорящего оповещения, телевизионного наблюдения, электропитания и охранного освещения, а также комплексную систему безопасности.

Еще компании-победителю необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к телевизионному наблюдению за мостом. Он обязан давать консультации по вопросам эксплуатации инженерно-технических систем безопасности и брать информацию из систем накопления и хранения данных. Среди работ есть покупка и замена неисправного оборудования.

Целью работ должно быть содержание в исправном и работоспособном состоянии инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на мосту, а также "обеспечение их непрерывного, круглосуточного, бесперебойного функционирования". Подрядчиком должна стать компания, которая имеет квалифицированный персонал и необходимые технические возможности.

Подрядчик должен был начать выполнять работу с момента заключения контракта до 31 декабря 2024 года. Действовать договор должен до 31 декабря 2024 года. Лот разместили на портале госзакупок еще 20 сентября, заявки на него можно было подавать до 6 октября. В этот же день состоялось подведение итогов.

На закупку подала документы только одна компания, которая предложила цену 6,8 млн рублей. Комиссия решила, что заявка соответствует требованиям.

Новый мост / Фото: amic.ru

Как приостановили закупку?

Прямо перед определением победителя, 5 октября, тамбовский предприниматель Захиджон Тожибаев подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по Алтайскому краю. В ней он написал, что установленный заказчиком порядок оценки заявок не соответствует положениям постановления правительства РФ от 31.12.2021 № 2604.

"Заказчиком установлены критерии оценки "характеристики объекта закупки", что недопустимо при осуществлении закупки по ремонту, содержанию автомобильной дороги. Заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) также обязаны устанавливать дополнительные требования. При этом извещение не содержит вышеуказанного требования", – пояснил бизнесмен в жалобе.

Предприниматель попросил приостановить размещение закупки до рассмотрения жалобы, признать жалобу обоснованной, обязать заказчика привести документацию в соответствие с законом и сообщить заявителю о результатах рассмотрения жалобы. Сейчас она находится на рассмотрении.

Кто такой Захиджон Тожибаев?

Захиджон Тожибаев – это "жалобщик" с опытом. Портал "За-Строй.рф" писал, что только с февраля по май 2023 года он подал более тысячи жалоб на сайте "Госзакупки, которые касаются уже законченных торгов в разных регионах России. При этом на то, чтобы быть участником закупок, он и не претендовал. "Придирался" Тожинбаев, как и в случае с Новым мостом, к документации.

По открытым данным, ИП Тожибаева находится в городе Екатеринбурге. Создана фирма была недавно – 12 января 2023 года. Занимается компания строительными и санитарно-техническими работами, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, обработкой и утилизацией опасных отходов, оптовой торговлей, утилизацией отсортированных материалов, обработкой и утилизацией неопасных отходов, оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, механической обработкой металлических изделий, перевозками, деятельностью рекламных агентств и так далее. Согласно порталу checko.ru, всего у фирмы 17 видов деятельности.

Количество жалоб, поданных Тошинбаевым, на "Госзакупках"/ Фото: "Госзакупки"

Сам же Тожибаев родился в Киргизии, в селе Иски-Наукат, а зарегистрирован – в Сургуте. По информации с сайта госзакупок, сейчас на счету Тожибаева более 2,4 тысячи жалоб.

Кроме того, человек с теми же ФИО находится и в так называемом "Черном списке интернет-продавцов и покупателей". Судя по информации одноименного сообщества во "ВКонтакте", он вел бизнес на портале "Юла", там был зарегистрирован под именем Мариам А. Тожибаев. Якобы заключал договоры, получал деньги за одежду и проезд, а потом не отвечал на звонки. В комментариях несколько пользователей также писали о том, что были обмануты предпринимателем.

Кто такие "профессиональные жалобщики"?

Портал "За-Строй.рф" пишет, что сейчас активно развивается сфера так называемых "профессиональных жалобщиков", которые подают жалобы на сайт "Госзакупки" в ФАС, обращая внимание на неверно составленную документацию. Так с использованием аффилированных структур конкуренты блокируют результаты торгов, пишет портал. При этом они не имеют намерения участвовать в закупке и суть жалоб сводится лишь к оспариванию документации. Цель участников этой сферы, как правило, – давление на заказчика или подрядчика для получения выгоды для себя или обеспечения определения победителем другой компании.