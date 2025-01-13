В мэрии Барнаула рассказали о подготовке к Крещению

Основные мероприятия пройдут в крещенском городке на Оби

13 января 2025, 18:30, ИА Амител

Обустройство крещенского городка / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле начались работы по обустройству крещенского городка. 18 и 19 января в храмах, соборах и церквях города пройдут литургии, после которых барнаульцы смогут окунуться в купель. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"По традиции основные мероприятия пройдут в крещенском городке на реке Оби в районе Нового моста", – сказано в сообщении.

Специалисты уже расчистили территорию от снега и установили деревянные спуски к воде. К празднику планируется завершить оформление снежной часовни, подготовить место для освящения воды и смонтировать временное освещение.

Для удобства горожан на месте будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева. Все работы планируется завершить к 18 января.