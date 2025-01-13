В мэрии Барнаула рассказали о подготовке к Крещению
Основные мероприятия пройдут в крещенском городке на Оби
13 января 2025, 18:30, ИА Амител
В Барнауле начались работы по обустройству крещенского городка. 18 и 19 января в храмах, соборах и церквях города пройдут литургии, после которых барнаульцы смогут окунуться в купель. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"По традиции основные мероприятия пройдут в крещенском городке на реке Оби в районе Нового моста", – сказано в сообщении.
Специалисты уже расчистили территорию от снега и установили деревянные спуски к воде. К празднику планируется завершить оформление снежной часовни, подготовить место для освящения воды и смонтировать временное освещение.
Для удобства горожан на месте будут установлены надувные палатки для переодевания и обогрева. Все работы планируется завершить к 18 января.
18:48:11 13-01-2025
Судя по заголовку, "Мэрию" решили покрестить?
19:26:39 13-01-2025
А почему город за счет всех налогоплательщиков оплачивает церковный обряд?
09:19:57 14-01-2025
Я всё ждала когда наш город украсят к Новому году-не дождалась. Столько денег сэкономили на салютах, могли бы хоть город украсить. Наверное, все деньги пойдут на украшение к Крещению.
09:53:39 14-01-2025
Это вообще что?
13:09:06 14-01-2025
Странно, а когда там же занималась спортивная секция плавания в ледяной воде, "Сивуч", от меринов и прочих чинуш не исходило никакой благодати в виде помощи... что, Бога боитесь, да?
22:34:43 17-01-2025
Мэрия организует крещенский городок? Церковь не приветствует купание в ледяной воде. Врачи и МЧС тоже не приветствуют. Кто организатор? Верующие моржи?