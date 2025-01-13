В Барнауле приступили к возведению крещенского городка на Оби
Праздновать Крещение Господне будут 19 января
13 января 2025, 16:20, ИА Амител
Строительство крещенского городка в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле приступили к работам по строительству крещенского городка на Оби, сообщает корреспондент amic.ru. Напомним, праздновать Крещение Господне будут в воскресенье, 19 января.
"На замерзшей реке расчищают участок для городка. Также собирают снег для традиционной снежной часовни", – рассказал наш корреспондент.
Помимо снежной часовни, если позволит погода, возведут ледяные кафедры и крест. Для оборудования места купания обустроят мостки, также подготовят раздевалки для переодевания и обогрева.
Напомним, в 2024 году строительство крещенского городка начали 16 января.
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