В мэрии Барнаула высказались о ДТП со вставшим на трамвайных путях автобусом

У транспортного средства заглох двигатель

12 января 2025, 17:36, ИА Амител

ДТП с автобусом на проспекте Строителей / Фото: "Инцидент Барнаул"

В мэрии Барнаула прокомментировали ДТП со вставшим на трамвайных путях на проспекте Строителей междугородним автобусом. Как рассказали в пресс-центре, транспорт в действительности не застревал в сугробе – у него просто заглох двигатель во время движения.

Напомним, что инцидент произошел днем 12 января на пересечении проспектов Строителей и Социалистического. Очевидцы в соцсетях заявляли, что транспортное средство якобы занесло и оно врезалось в сугроб.

"Данная ситуация сложилась из-за того, что у водителя междугороднего автобуса во время движения на трамвайных путях заглох двигатель. В течение 15 минут движение трамваев на данном участке было восстановлено. Пострадавших нет", – заявили в мэрии, отметив, что данный участок находится в надлежащем состоянии.

В мэрии напомнили, что специалисты МБУ "Автодорстрой" совместно с МУП "Горэлектротранс" в ежедневном режиме следят за состоянием трамвайных путей и их уборкой от снега и наледи. Сегодня в день работает 111 дорожных рабочих и 93 единицы техники.