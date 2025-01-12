В мэрии Барнаула высказались о ДТП со вставшим на трамвайных путях автобусом
У транспортного средства заглох двигатель
12 января 2025, 17:36, ИА Амител
В мэрии Барнаула прокомментировали ДТП со вставшим на трамвайных путях на проспекте Строителей междугородним автобусом. Как рассказали в пресс-центре, транспорт в действительности не застревал в сугробе – у него просто заглох двигатель во время движения.
Напомним, что инцидент произошел днем 12 января на пересечении проспектов Строителей и Социалистического. Очевидцы в соцсетях заявляли, что транспортное средство якобы занесло и оно врезалось в сугроб.
"Данная ситуация сложилась из-за того, что у водителя междугороднего автобуса во время движения на трамвайных путях заглох двигатель. В течение 15 минут движение трамваев на данном участке было восстановлено. Пострадавших нет", – заявили в мэрии, отметив, что данный участок находится в надлежащем состоянии.
В мэрии напомнили, что специалисты МБУ "Автодорстрой" совместно с МУП "Горэлектротранс" в ежедневном режиме следят за состоянием трамвайных путей и их уборкой от снега и наледи. Сегодня в день работает 111 дорожных рабочих и 93 единицы техники.
19:00:21 12-01-2025
Фото и ответ администрации прямо противоречат друг другу. Если он так просто ехал, то откуда и куда? По встречке на Соц? Или по Строителей, откуда поворота налево на этом пересечении нет?
19:14:43 12-01-2025
"у водителя междугороднего автобуса во время движения на трамвайных путях заглох двигатель."------- Ох уж эти сказочки. Ох уж эти сказочники... (с) Какой барбариски водятла понесло на трамвайные пути? Он типа ехал от Красноармейского и поворачивал к автовокзалу? А почему он тогда к вокзалу оппой стоит? Его так сильно крутануло?
19:38:58 12-01-2025
Это ещё раз доказывает "компетентность" специалистов администрации🙄
20:00:37 12-01-2025
Сначала автобус поворачивал к вокзалу. Потом он увидел, что дорога свободна. Решил немного похулиганить. Тогда он начал дрифтить. На очередном круге у него заглох мотор, вероятно кончилось топливо. Поэтому он стоит кормой в сторону вокзала и мордой к кинотеатру Мир. Никуда его не занесло. Это был управляемый занос. Автобус не врезался в снежный вал, в котором стоит.
20:12:24 12-01-2025
Гость (20:00:37 12-01-2025) Сначала автобус поворачивал к вокзалу. Потом он увидел, что ... Я тоже сначала так и подумал, что водила нахулиганить хотел. Но рассказ от мерии все поменял. И я осознал, что был не прав. За рулем был бабушкин мальчик-колокольчик. Ехал аккуратно. Никому не мешал, ПДД не нарушал. Ну а то, что оппой к вокзалу оказался и передними колесами в сугробе (не доставая до плитки) это все наговоры наглых завистников. Его подставили. Надо проверить бандеровский след. Интересно есть индивидуумы, которые в мэрскую объяснялку поверят?
23:36:26 12-01-2025
Гость (20:12:24 12-01-2025) Я тоже сначала так и подумал, что водила нахулиганить хотел.... Конечно, есть. Это "специалисты" из мэрии.
00:01:44 13-01-2025
Ага, поперёк дороги боком в столб! Администрация, иногда лучше промолчать, чем лепить горбатого! Вы за кого горожан держите, за идиотов?
01:25:27 13-01-2025
застрял же тк нечищено! а помните фура какого-то чубаклюя застревала на путях возле Котельщиков?? как там с этим клюем дела?