В мэрии Бийска назначили нового инвестиционного уполномоченного

Его функции будет исполнять замглавы города Александр Бирюков

22 сентября 2023, 20:52, ИА Амител

Мэрия Бийска / Фото: nalog.ru

Замглавы Бийска Александр Бирюков будет исполнять обязанности инвестиционного уполномоченного. Как пишет "Бийский рабочий", новую должность он будет совмещать со старой. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Щигрев.

Главная задача инвестиционного уполномоченного – содействие инвесторам в решении вопросов по реализации инвестпроектов: привлечение инвестиций в муниципальные образования, выявление факторов, мешающих этому, выработка предложений по их устранению и так далее.

Ранее функции инвестиционного уполномоченного исполняла первый заместитель мэра Ксения Потехина.