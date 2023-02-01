В мэрии Бийска рассказали, почему не оплатили изготовление новогодних скульптур

К делу привлечены правоохранители, однако комментировать подробности в пресс-центре администрации пока не могут в интересах расследования

01 февраля 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

В пресс-центре администрации Бийска прокомментировали конфликт между скульпторами-художниками и управлением ЖКХ города. Как сообщает "Бийский рабочий", представители городских властей сочли, что работы выполнены не в полном объёме.

По этой причине дальнейшие споры об оплате услуг по возведению ледяных скульптур, скорее всего, перейдут в правовую плоскость. К делу привлечены правоохранители, однако комментировать подробности в пресс-центре администрации пока не могут в интересах расследования.

Напомним, что накануне авторы ледовых скульптур, установленных в снежном городке на Петровском бульваре, пожаловались на администрацию. По их словам, они так и не получили положенную им оплату своего труда.